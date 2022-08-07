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中國傳新病毒「瑯琊」！又見動物傳人途徑　恐釀致死疾病

▲新冠病毒最初由中國武漢爆發，如今同樣是動物傳人的新病毒「瑯琊」也被證實在山東、河南發現蹤跡。（圖／美聯社／達志影像）
▲新冠病毒最初由中國武漢爆發，如今同樣是動物傳人的新病毒「瑯琊」也被證實在山東、河南發現蹤跡。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-08-07 08:55:24

全球爆發的新冠病毒疫情尚未結束，中國境內又發現動物傳人的新病毒。權威醫療期刊NEJM日前刊文指出，北京、青島的微生物學者發現且命名該病毒為「瑯琊病毒（Langya virus，LayV）」，目前山東、河南已發現該病毒蹤跡，學界憂心「瑯琊病毒」恐誘發人類致死性疾病。

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國際權威醫療期刊NEJM於本月4日刊登一篇新發現文章，醫師杜承哲也在臉書引述該篇資料指出，中國科學家發現的「瑯琊病毒」屬於副黏液病毒科（family Paramyxoviridae）的亨尼帕病毒屬，和目前流行疫情不是同一類的病毒，不過目前感染瑯琊病毒並發病的共有35例，且症狀為發熱、疲憊無力和咳嗽等，憂心感染後可誘發致死性疾病。

該病毒的近親是同屬於Henipavirus的立百病毒（Nipah virus），全球包含孟加拉、迦納和印度等地都爆發過區域性疫情，在印度西孟加拉邦的疫情期間，該病毒被視為具有「人傳人」能力，曾經在醫院內爆發傳染且病毒致死率高達40％。當時檢驗結果推測，死者食用了被感染病毒的蝙蝠咬過的水果，因此將蝙蝠的唾液涉入體內而感染病毒。

▲中國官方今天通報新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）444例（含確診與無症狀感染），雖然新增病例續降，但各地全員核酸檢測篩不停，同時仍傳出零星社區封閉管理的消息。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國新傳出的瑯琊病毒是否發展成人傳人值得關注。（圖／美聯社／達志影像）
杜承哲指出，研究指出人工飼養的動物如狗、山羊等，體內有5％及2％發現血清陽性，至於其他25種動物檢驗當中，小型哺乳動物鼩鼱（音同「渠經」）是血液陽性比例最高的，實驗過程中有262隻鼩鼱受檢，其中71隻篩檢結果為陽性，比例高達27%，也就是說鼩鼱可能就是「瑯琊病毒」的天然宿主。

不過杜承哲也表示，目前只需密切注意後續研究結果，關注是否發展成人傳人即可，否則目前來看措施應該已經暫時足夠。
 

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