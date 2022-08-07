2022礦山藝術季「鎏金時尚夜」登場 萬人湧入水金九
2022年礦山藝術季6日首度邀請國際時尚知名針織女王潘怡良設計師、優人神鼓共鳴「鎏金時尚夜」。以台灣電力公司十三層遺址為舞台，新北市長侯友宜一起身著礦山藝術季意象的時尚服飾，並邀請美國在臺協會AIT孫曉雅處長一起體驗礦業山城之美。設計師首次挑戰將礦業山城堅硬的形象轉化為柔軟的布料材質，創作出別具水金九地景個性的40套時尚服飾。優人神鼓推出新作陽歌行，祈願光明海島守護家園，以陽光燦爛的背鼓行腳，表達鼓聲循環不已，為圓滿吉祥而行。
新北市長侯友宜表示，近年市府以「越在地越國際」的理念，打造新北青春山海線成為擁有獨特在地文化、承載歷史記憶、富饒藝文氣息的國際觀光品牌。像是三貂嶺舊隧道自行車道開放、將於9月開放的瑞三整煤廠，以及礦山藝術季、福隆國際沙雕藝術季等豐富的藝文活動，讓民眾一同暢遊青春山海線，感受新北豐富的藝術、節慶與人文。
本次活動以點亮十三層光雕藝術為舞台背景，邀請優人神鼓推出新作陽歌行，並結合礦山藝術季意象的時尚服飾，由潘怡良設計師將礦業山城堅硬的形象轉化為柔軟的布料材質，創作出別具水金九地景個性的40套時尚服飾，以及一同參與礦山藝術季的在地居民，包含地景藝術共創、文化行旅與伴手禮製作，將家鄉的活力及美麗盡現無遺。
新北市文化局龔雅雯局長表示，本次「鎏金時尚夜」活動，為提供給觀者一場擁有山、海及礦業人文的藝術饗宴，特別打造長達40公尺、兩面開闊的舞台，是近年來難得一件的戶外超大型走秀。除了前衛時尚走秀、祈福鼓藝，在伴手禮的創意更別具心意巧思，由濂洞里及濂新里里民與策展團隊共創設計製作的禮盒，包括充滿水湳洞海味的石花及居民手作糕餅，希望民眾除了在欣賞精彩展演之餘，也能在其中感受到水金九在地的濃厚人情味。