孫安佐要推廣槍枝知識！還暗酸檢察官英文差 士檢回應了
藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐，於2018年赴美留學時，因網購槍枝零件組裝還嗆聲射擊學校，在美國入獄238天後，返台又遭士林地檢署依製槍未遂罪起訴，日前全案被判決公訴不受理定讞，讓4年5個月的官司劃下句點，孫鵬、狄鶯一家人終於可以鬆了一口氣。而孫安佐昨（6）日在YouTube釋出影片，提到官司過程以及心情，雖然說對檢察官沒有怨言，但也暗酸「檢察官他的英文能力並不是像大眾一樣想像的好」，還直指檢察官錯誤引述法條。對此，士林地檢署也回應了。
孫安佐在影片中表示，自己決定要推廣有關槍枝的正確知識和資訊，也希望化解社會大眾對槍枝的誤解。孫安佐認為「東西本身是沒有好壞之分」，槍枝雖然會傷害人，但同時也可以保護自己，未來會透過有關槍枝的各項競技運動，例如生存遊戲，靶場實彈射擊等等，來讓大眾了解如何安全及正確的使用槍枝，並進而提升全民國防的能力。
不過談到官司本身時，孫安佐雖先說對檢察官沒有怨言，但話鋒一轉卻表示，檢察官起訴他之前，應該要先查一下美國當地的法條，認為檢察官引述「錯誤的法條和錯誤的事實」，還諷刺說「檢察官他的英文能力並不是像大眾一樣想像的好」、「何嘉仁補習班是不錯的選擇哦」，更建議檢察官可以去「深造一下」，言詞十分嗆辣。
對此，士林地檢署回應尊重法院判決，但也指出「孫安佐被判無罪是因為台美兩國法律制度不同，不是因為沒有證據」。士林地檢署並強調「人民有言論自由，但仍須注意台灣是槍枝管制的國家」。（編輯：倪浩軒）