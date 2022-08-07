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台股週線連五紅　法人：建議投資人近期逢低分批布局

▲本週台股上漲35.97點，週線漲幅0.24%，週K線拉出下引線且連五紅。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲本週台股上漲35.97點，週線漲幅0.24%，週K線拉出下引線且連五紅。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者李琦瑋／台北報導

2022-08-07 10:12:27

在傳出金管會有意祭出限空令，以及國安基金的支持之下，台股無懼中國實施軍演，週五加權指數大漲333.84點，漲幅2.27%，指數迅速重返萬五之上，終場收在15036.04點。法人指出，目前台股本益比仍低於5年平均，顯見台股仍超跌，建議投資人逢低分批布局，且採取電子、金融、傳產均衡布局策略。

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本週台股上漲35.97點，週線漲幅0.24%，週K線拉出下引線且連五紅，單日成交金額平均1962.73億元。

三大法人方面，本週僅投信法人力挺台股，單週回補87.75億元，連續第七週站在買方，不過外資中斷連續兩週買超態勢，本週轉為賣超119.85億元，自營商法人則連續第二週站在賣方，調節26.11億元，三大法人本週合計賣超台股58.21億元。

PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜指出，雖然本週台股因為政經情勢使得盤面一度呈現觀望，平均成交量能下滑至不到2000億元的水準，但在國安基金與研擬限空令的消息傳出，加上美股本週持續揚升，四大指數中包括道瓊、費半、那斯達克指數都已回升至半年線位置，多方訊息再度振奮整體投資信心，帶動指數週五強彈逾300點。

廖炳焜表示，目前對台股最有利的為美股領軍反彈利多，且這波全球彈升格局中，以台股的彈幅較為落後，未來有機會持續跟進，惟目前進入法說會高峰，不少公司開始釋出庫存調整等訊息，使得台股反彈力道受到影響。另外，外資對於台股賣超雖然趨緩，然整體態勢仍站在賣方，今年來累計賣超金額持續改寫歷史新高，且聯準會收緊資金方向未變，下半年外資對台股的態度仍需持續留意。

針對下週可能影響台股的變數，廖炳焜指出，下週MSCI將公布季度調整，雖然調整幅度較半年度來的小，但目前市場多認為MSCI調升陸股趨勢未變，研判台股權重可能受到小幅調降。此外，還有美國晶片法案簽署、美國CPI數據等，亦將牽動市場投資情緒，且美國將公布生產者物價指數（PPI）、首次申請失業救濟金人數等，這些經濟數據將反映景氣走勢及資金緊縮對市場的影響，宜持續觀察。

廖炳焜說，隨著近期指數回穩，台股本益比也略有回升，但目前台股本益比僅11倍，仍明顯低於5年平均的15.62倍，顯見台股仍超跌。

他建議投資人逢低分批布局，在選股上，不妨聚焦汽車及EV相關股、電機機械、利基化工、網通、5G、WIFI6、低軌衛星、銀行股等族群，且採取電子、金融、傳產均衡布局策略。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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