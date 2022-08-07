職場新鮮人「6大NG行為」！別一開局就黑掉：這大忌最雷
不少剛畢業的社會新鮮人已經陸續找到工作，準備邁向人生新階段，不過剛脫離校園、初入職場的新鮮人，擔心自己有如「誤闖叢林的小白兔」，相較於求學階段的輕鬆自在，職場生活可能需要更謹言慎行，尤其是在大型辦公場合，有些「NG行為」可能立刻被貼上負面標籤，讓日後職涯開展不順。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》分析網路聲量，盤點網友最在意的「職場新人NG行為」。
觀察網路上對於「職場新人NG行為」的相關討論，可以發現「打擾同事工作步調」是新鮮人最扣分的舉動之一。有網友表示，新鮮人不清楚工作流程，向正職同事發問求助實為常態，但自己卻遇過新人同事同樣的問題幾乎都問5次以上，還專門挑休息時間來問，對自己的工作步調和行程已造成莫大困擾，吸引有共鳴的網友同情回覆：「感同身受，這種人都只顧自己」，認為新人頻繁打擾同事不僅顯得自私，也會使同事心生厭煩，造成印象大扣分。
而「推卸責任又偷懶」也受到熱烈討論，一名擔任管理職的網友分享自己帶新人的遭遇，「每次報告都說自己聽不懂、學不會，所以不要做某部分的工作」、「每次出包就請假，讓代理人幫忙擦屁股，好心提醒又理由一堆」，指出新人同事缺乏責任感是相當不可取的行為，可能讓同事與主管失去信任。也有網友回覆類似經驗指出：「同事根本就沒有義務要幫忙收拾爛攤子，大家領的薪水還不是一樣」，呼籲新鮮人要好好負責，別仗著自己不懂不會是應該，把自己的名聲搞壞。
另一方面，「未留意說話音量」同樣是網友討論的新鮮人常犯大忌之一，相關討論包括：「平常上班講話大聲就算了，午休也大聲，都不考慮其他人在休息」、「新人跟其他同事講話嗓門都很大，已經打擾鄰近的辦公區了」，尤其在節奏緊張的工作環境中，任何噪音都可能加劇同事的精神壓力，也可能對工作造成影響，因此控制音量也是一項相當重要的職場禮儀。