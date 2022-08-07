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遭戰狼反咬！北京「反制裴洛西」不夠被質疑　官媒急護航

▲中國無法阻止裴洛西訪台換來國內民眾大失所望，CNN分析指出中國長期的「戰狼」作風背後的風險相當深遠。（圖／中國軍網）
▲中國無法阻止裴洛西訪台換來國內民眾大失所望，CNN分析指出中國長期的「戰狼」作風背後的風險相當深遠。（圖／中國軍網）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-08-07 11:05:03

中國解放軍為制裁美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率領國會代表團訪台，宣布展開圍台軍演飛彈實射，不過僅發射11枚歷時數小時就收兵，部分中國民眾在社群平台上崩潰直呼「不夠」、「太丟人」。對此，美國有線電視新聞網（CNN）也分析指出中國長期的「戰狼」作風養出國內民族主義猖獗、好戰喜功的個性，高呼對中國官方在外交方面的措施感到失望的同時，造成的負面影響恐怕相當深遠。

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裴洛西亞洲行前，中國數度藉外交部、國防部警告華府與台灣當局「不要玩火」、「嚴守底線」，揚言中國軍方不會坐視不管、要拭目以待等等，但美國眾議院長仍在無視北京的威脅下順利落地訪台，這讓平時受到高度審查的中國社群媒體上，出現大批感到失望、挫折的言論和影音。

▲美國眾議院議長裴洛西訪台。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國眾議院議長裴洛西訪台。（圖／美聯社／達志影像）
例如在微博上有不少中國網友就拿外交部發言人華春瑩諷刺美國的「紙老虎」來形容北京政府的行為，「這真的太丟人了，防火牆外的人都在嘲笑我們中國」，另外則有網友們質疑，為何中國軍方對外總是情緒性發言高漲，實際上採取的行動卻顯得相當稀少。

報導指出，這是因為過去中國在習近平領導下「戰狼」風格成為顯學，長期煽動民族主義的結果就是當中國選擇低調應對或採取外交上婉轉避險手段，國內民眾就會認為政府所做的反制行為「永遠不夠」，進而對領導階層感到失望與不滿。為了扭轉國內民眾的不滿情緒，官媒們也動員出面表達對中國近日實施的軍演支持，強調本次軍事演習「前所未有」具有諸多突破。

▲為了報復美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，共軍在台海周邊進行軍演。（資料照／中國國防部）
▲為了報復美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，共軍在台海周邊進行軍演。（資料照／中國國防部）
例如中國官方媒體《新華社》便稱此次軍演規模史無前例、限制台灣所及影響程度廣泛，連稱「解放軍歷次台海演習中力度最大一次」、「最迫近、合圍台島的一次」等，而在中國社群媒體上也開始出現稱讚中國戰略成功的反應，同時也譴責、批鬥了那些國內認為北京政府「過於好戰」的反對聲浪。

新加坡大學李光耀公共政策學院（Lee Kuan Yew School of Public Policy）副教授吳木鑾對此分析道，裴洛西訪台後發生的種種跡象，顯示了中國國家主席習近平煽動民族情緒的風險。「戰狼有時必須付出代價。」吳教授直言，習近平以為長期煽動、激發民族主義可以幫助他實現目標，但卻不曾理解使用這個手段所產生的負面影響。
 

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