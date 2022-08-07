張蘭只認媳婦大S！被酸幫張穎穎打工 怒嗆：一腳踢飛她
大S前夫汪小菲和小14歲的新歡張穎穎戀情漸趨明朗化，親密牽手正面照曝光，張穎穎在抖音正式澄清被包養的傳聞，似乎有官宣汪小菲的意味，小倆口唯一的關卡是汪的母親張蘭，她只認定前媳婦大S，看著兒子送房送車給愛秀螞蟻腰的嫩妹，網友戲謔說「張蘭母子每天賣酸辣粉，都是在為張穎穎打工」，讓她氣急敗壞，說要一腳踢飛張穎穎。
去年張穎穎還和汪小菲、張蘭親密同遊山東泰山，關係看來並不差。最近則秀出手上大鑽戒，看來結婚之路不遠矣。但自汪小菲離婚後，張蘭並沒有接納這個新媳婦，反而痛罵她是一隻臭蟲，不會讓她進家門，對於兒子汪小菲疑似婚內出軌，她則大力護航，表示既沒犯法，還吹捧汪小菲為社會添磚加瓦，帶領2,000名員工創業，對社會非常有貢獻。
張穎穎日前捐贈物資給家鄉山東荷澤，並錄製影片傳授保養美容祕訣，十足女強人架式，被說是張蘭翻版，但這點當事人並不樂見，張蘭在直播間手撕張穎穎！一個網友戲稱「您這麼辛苦直播，也不過是為張穎穎打工」，聽得她怒氣沖沖表示「我一腳踢飛她」，還作勢要踩扁她，看得出來是真心不喜歡張穎穎。
張蘭也當著直播間3,000多人面前，敘說著2004年遭逢印尼海嘯，她恰巧在當地給俏江南採購，因為海邊酒店太貴了，為省錢住在山上的一個便宜民宿，沒想到剛抵達印尼的第二天就來了海嘯，「幸好我住在了山上，就撿回了一條命！我這一輩子什麼大風大浪沒見過，不會輕易被打倒的！」