中國圍台演習之際 福建「逾900年歷史」木拱廊橋遭焚燬
中國現存最長木拱式廊橋、有著近千年歷史的福建屏南萬安橋6日晚間突然遭焚燬，由於中解放軍正在台海周邊進行大規模軍事演習，現場火勢儘管在晚上10時45分被撲滅，但橋體已燒毀坍塌，起火原因也備受外界關注。
中國重點文物保護單位、現存最長木拱廊橋——福建寧德屏南萬安橋昨（6）晚間10時左右突然失火，當民眾發現並通報消防機構時，大火已經蔓延至全橋，長達98.2公尺的橋體幾乎都被火焰籠罩，河面上呈現一片通紅；中國媒體《澎湃新聞》訪問當地民眾得知，現場火勢很大，人不能靠近，「基本20分鐘火就把橋全部燒毀了。」
警方接獲報案後，連同地方政府組織救援趕至現場，在一個小時內便將火勢控制住，目前暫無人員傷亡報告，但橋體不幸已燒毀崩塌，至於起火原因，屏南縣政府則僅表示火災具體原因正在進行調查中，將對火災情況進行評估，並全力做好修繕等後續工作。
據了解，該橋始建於宋朝，距今已有900多年歷史。自從清康熙四十七年遭火焚，乾隆七年（1742年）重建，後歷代都有修葺。1990年10月9日批為屏南縣級文物保護單位，1991年3月批為福建省級文物保護單位，2006年5月25日作為「閩東北廊橋」之一，並公佈成為第六批國家重點文物保護單位。