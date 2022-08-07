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陳時中提內湖交通解方　蔣萬安：我很早之前就提過

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安7日出席大同區後援會成立典禮。（圖／蔣萬安辦公室提供）
▲國民黨台北市長參選人蔣萬安7日出席大同區後援會成立典禮。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者丁上程／台北報導

2022-08-07 13:33:14

民進黨台北市長參選人陳時中今（7）日上午召開記者會，針對內湖交通問題提出解方，喊出「1步到位、2屆8年、3箭齊發、4方合作」口號，除了興建捷運東環段外，還提出「聯外道路直接接到行善路」、「於堤頂大道興建地下道路直通塔悠路」等作法。對此國民黨參選人蔣萬安則表示，自己很早之前就提出相關解方，「好的政策歡迎大家來學，共同目標就是希望台北更好。」

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針對內湖交通問題，蔣萬安表示，自己很早就提出相關解方，未來必須要管理建設一起並行，就是雙管齊下，跟民眾做最好的溝通，務實面對解決內湖交通。「所以未來從三個層面來解決，時間、空間、運具。」蔣萬安說，時間的部分，未來上任後捷運東環段要動工，民生汐止線核定後兩年內動工。

空間的方面，蔣萬安表示，也就是未來串連南軟、內科、北士科，形成一個科技廊帶，透過科技聚落外溢效應，來繁榮整個區域發展；運具的部分，則是以智慧運輸、透過大數據分析，讓道路的使用率更平均化，同時也希望提升優化公共運輸的服務，鼓勵大家搭乘大眾交通運輸工具。

蔣萬安強調，長遠希望改善聯外道路相關的乘載量，也積極尋求闢建新的聯外道路的可行性，這些都是非常具體的，創新的思維，務實的態度來解決內湖交通問題。現場記者也追問，陳時中提出的解方中，很多與蔣萬安雷同？對此蔣則直言，好的政策都歡迎大家來學，大家的共同目標就是希望台北市更好，能夠解決內湖交通，改善市容透過都更等等，一起營造一個更宜居的環境。

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