曾染毒坐牢！蕭淑慎怒談受刑生活　被霸凌嗆：洗澡摸一下

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近日她上《11點熱吵店》，就憶起當年在看守所受刑時，因為是藝人身份在舍房內就引起不少騷動，甚至還有人會找她簽名，但蕭淑慎也表示這樣的行爲是違規、被禁止的，而因為她需要報解釋，被分發到工廠工作時，主管就提醒她：「妳的刑期是需要報解釋的，如果當中做一些違規的動作的話，妳就會無法申報假釋，妳做什麼事期，妳一定要忍耐」，還語重心長的叮嚀多想想自己的父母。之後蕭淑慎正式進入工廠，她也提到某次洗完澡後，眾多人在排隊等吹頭髮，當時上百名受刑人僅共用2支吹風機，結果主管竟直接讓她免去排隊過程，引起大家心生不滿。
自從那次之後似乎所有人都針對她，蕭淑慎也說道「我們上廁所還要舉手、拿號碼牌，大家看到我拿牌子要上廁所時，全部人都刻意把腳伸出來」，坦言當下內心真的很想直接踩下去，但想起主管的叮嚀才忍住。
不僅如此，她還曾遇到有人直接拿四邊都是尖角的壓克力板，朝蕭淑慎丟過去，讓她氣得當下直接飆罵粗口，雖然覺得很生氣又無奈，但後來被主管拉住相勸，也為了假釋才繼續忍耐。蕭淑慎遇到的不只是行為上的捉弄，也遭受不少言語霸凌，洗澡時還被其他人酸「大明星喔！跟我們一起洗澡，等一下胸部會被我們看光光，看一下是真的還是假的」、「等一下趁主管不注意的時候，我可以摸一下嗎？」也讓她無奈透露，當下只能趕快洗一洗、趕快出去，「要生氣也不是，不要生氣也不是。」所幸最後假釋成功。
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