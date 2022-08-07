避暑遊山城　中市公車153進谷關865上梨山　

近來天氣炎熱，上山避暑成了許多民眾趨之若鶩的旅遊選擇，谷關、梨山、福壽山農場、武陵農場都湧現人潮，想吹天然冷氣但又不想自己開車，不妨來一趟「台中山城公車之旅」，無論是搭153路公車進谷關，或是乘坐865路公車上梨山，不但免於找路和停車，市民搭配「雙十公車」的優惠方案，來回往返更只要20元銅板價，便利、經濟又實惠。





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觀旅局長韓育琪表示，民眾在高鐵台中站、台中市政府、新光三越、秋紅谷等交通節點與熱門景點，皆可搭153路公車進谷關，可以泡湯、爬山、逛老街、走吊橋、吃冰棒；想要沉浸在森林浴的市民，則可自豐原、石岡、東勢地區搭865路公車上梨山（採總量管制、預約搭車請至「巴士趣」網站訂票，還可以轉乘866路公車銜接至武陵農場、福壽山農場，在雲霧中汲取滿滿的芬多精。











韓育琪說，往梨山的中橫設有管制站，非當地居民無法通行，搭乘865路公車除了可以一路暢通，行經中橫便道前後還有護衛車，保護著公車安全通過管制路段，特殊的體驗別有一番樂趣。遊客下車後對面就是觀景台，就近感受梨山與平地截然不同的美景與「天然冷氣」，周邊還有希利克步道、楓之谷1956秘密花園、耶穌堂等景點都可徒步抵達，搭乘公車省下的交通費，還可在台灣最高的宮殿旅館－「梨山賓館」住一晚，悠閒享受山城慢活時光。











觀旅局表示，遊旅山城也別忘了「食在地，吃當季」，金黃炸香菇、馬告香腸、刺蔥油雞，還有酸酸甜甜、別具特色的五葉松汁，都是當地值得一嚐的原民風味餐。此外，暑期上山還可順道遊逛從7月30日至8月20日舉辦的「梨山森活節」，在山城吃水蜜桃、品梨山茶，回程還可帶盒伴手禮，與親友分享消暑的涼意。











觀旅局指出，夏日避暑就來台中，觀迎大家暑假期間來趟「台中山城公車之旅」，手中仍持有「GO！享住台中」千元住宿抵用券的幸運兒，8月底前搭配中央的悠遊國旅補助，即可享有全國最高優惠2300元折扣。



