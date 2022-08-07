籃球／女兒出生升級「二寶爸」　劉丁維轟10分奪MVP

2022年「3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI」聯盟賽，今前進府城在南紡購物中心進行男子組南區第四回合賽事，儘管賽事因午後一陣大雨延後開打，仍不減在地鄉親的熱情，有大批觀眾於場邊觀賽，本站最終由常勝軍高雄台塑公司突圍奪冠，帶走今年第三座單站冠軍。
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去年台灣總冠軍、今年已拿兩座單站冠軍的高雄台塑公司，此站雖在第一場分組賽就吞敗仗，但重新調整後，狀況漸入佳境，四強賽先擊敗唯一的地主隊台南DEUX野獸，冠軍戰對戰彰化青年隊。
這是高雄台塑公司與彰化青年隊繼6月初台中開幕戰後再次在冠軍賽碰頭，高雄台塑以原班人馬應戰（劉丁維、劉衍謙、張學坤、林金榜），彰化青年隊陣容調整，以今年SBL選秀被彰化柏力力挑中的蔣浩偉，搭配張銘峰、莊博強、謝育政迎戰。比賽中雙方互飆外線，帶起賽事高潮，而經驗略勝一籌的高雄台塑最終靠著劉丁維4記外線拿10分帶頭，與隊友完美搭配，以20：17拿下比賽勝利。
高雄台塑公司今年賽事已在台中開幕戰、混區賽以及台南站抱回三座單站冠軍，其中劉丁維剛迎接女兒出生升級「二寶爸」，此站帶著「生子後」的好運，獲頒個人第2座單站MVP，他也將這份榮耀歸功於隊友，「感謝隊友為我製造這麼多機會，雖然第一場『打鐵』，但他們依然相信我，讓我有機會可以投籃，沒有他們就沒有我。」