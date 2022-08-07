籃球／女兒出生升級「二寶爸」　劉丁維轟10分奪MVP

2022年「3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI」聯盟賽，今前進府城在南紡購物中心進行男子組南區第四回合賽事，儘管賽事因午後一陣大雨延後開打，仍不減在地鄉親的熱情，有大批觀眾於場邊觀賽，本站最終由常勝軍高雄台塑公司突圍奪冠，帶走今年第三座單站冠軍。





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