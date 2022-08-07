不是P圖！老虎洗泥巴浴「下半身搞失蹤」　網笑：褪色啦

天氣炎熱，連動物也想方設法替自己消暑，就有一名攝影師日前目睹一隻老虎為了降溫，舒服地泡了一個泥巴浴，沒想到卻讓牠的下半身「搞失蹤」，網友看了都紛紛驚呼：「還以為是P圖！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據外媒報導，攝影師Harshal Malvankar非常喜歡大貓動物，在他的個人IG中經常可見他拍攝了許多老虎以及其他各種動物的精采一刻，日前他前往印度馬哈拉施特拉邦的塔多巴國家公園Tadoba National Park時，因為當天氣溫飆高到攝氏約45度，許多動物都紛紛想辦法替自己消暑，這時他看見一隻孟加拉虎跳進涼爽的泥巴浴裡解熱，沒想到當牠起身後，Harsha的樹木融為一體，而且泥巴與露出的毛髮正好完美地切割，讓Harshal也忍不住表示：「天氣太熱，老虎也跑去玩泥巴浴啦！」▲攝影師Harshal看見一隻孟加拉虎為了消暑，將自己泡進泥巴浴裡。（圖／IG帳號harshal_malvankar_wild）▲老虎的上下半身，剛好被泥巴以一直線區分開來，讓不少人誤以為這是P圖。（圖／IG帳號harshal_malvankar_wild）▲老虎：泡完泥巴澡好舒服啊！（圖／IG帳號harshal_malvankar_wild）網友看了照片後都紛紛笑說：「我看到的時候真的以為用P的」、「當你解鎖新角色進度在20%」、「這P圖技術真差欸（笑）」、「褪色的老虎」、「色違的老虎新品」、「我還以為是合成的」、「新品種老虎？」。（編輯：陳珮瑜） 在 Instagram 查看這則貼文 Harshal Malvankar（@harshal_malvankar_wild）分享的貼文我就軟爛！貓咪「波浪式」下樓梯 網笑翻：重新定義懶惰主子在貓跳台上「老僧入定」！奴才目睹愣了：你才1歲啊第二語言？小黑豹開口飆「海豚音」 網笑翻：以為是小鳥居家防疫中！飼主特製「貓牌坦克車」 網笑：尺寸有點怪