林耕仁昔讚將軍村今攻擊 沈慧虹：很多努力到選舉就走鐘
新竹市長選戰三腳督，戰況空前激烈。國民黨近日將炮火對準將軍村修復工程案，民進黨新竹市參選人沈慧虹除昨日深夜透過臉書發文，感嘆市府與專業團隊過去8年的努力竟成了對手抹黑、造謠的標靶，沈慧虹在今（7）日政策記者會後受訪也再次強調，將軍村修復工程獲獎無數，國民黨參選人林耕仁自己也曾分享將軍村修復後是熱門景點，「很多努力到選舉就走鐘，選前稱讚、選舉抹黑」。
繼前新竹市長林智堅論文事件與新竹棒球場缺失後，國民黨持續猛攻新竹市，從林耕仁到桃園市議員參選人凌濤都猛批將軍村修復工程建築師零經驗、無專業。沈慧虹表示，將軍村修復工程獲獎無數，更有來自新加坡、英國、歐洲等各國設計代表參訪，林耕仁自己也曾分享將軍村修復後是熱門景點，歡迎大家來玩。
沈慧虹表示，「很多努力到選舉就走鐘，選前稱讚、選舉抹黑」，她強調，如此不是優質的選舉，也相信市民看得見過去8年努力，市民會做出最好的選擇。
此外，媒體問及高虹安和國民黨輪流批評抹紅，沈慧虹強調，這不是抹紅，是立場和核心價值問題。做為半導體重鎮的市長參選人，希望高虹安要說清楚、講明白，尤其新竹科學園區是全球半導體重鎮，地緣政治的變化牽動著世界供應鏈，身為市長參選人的高虹安有義務向市民解釋。