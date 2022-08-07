羽球／新生代崛起　新星蘇力揚奪生涯首冠

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雖然這次排名賽的前三場比賽蘇力揚都是以直落二拿下，不過蘇力揚仍表示，這場比賽本來就預期會打滿三局，「對手雖然年紀比較大，不過他的經驗豐富，也拿過排名賽冠軍，所以自己是做了最足的準備來應戰，很高興能夠拿下冠軍，謝謝土銀球團的栽培。」
至於在男雙甲組的部分，中租內戰一開局江建葦／吳軒毅就掌握先機，憑藉著速度以及力量壓制，讓學長們措手不及，雖然之後一度被追平，不過仍然以兩分差拿下首局，第二局兩人持續發揮他們的優勢，並且穩穩收下這場比賽的勝利。兩人表示，這場比賽確實發揮的不錯，表現也超乎預期，江建葦更特別稱讚搭檔：「軒毅在組織上做的蠻清楚的，讓我知道在後面該幹嘛，所以這場比賽才能夠有這麼好的內容。」
本場的對戰組合在今年的第一次全國排名賽八強也有交手過，當時葉宏蔚／蘇敬恒是以直落二拿下，而這次江建葦／吳軒毅成功一雪前恥，兩人也表示，沒想過能打這麼後面，原本目標八強而已，江建葦還提到：「之前的打法太過保守了，在這段期間內加強了很多基本功以及個人能力，這次能夠獲勝很大的原因也是氣勢和想突破的企圖心。」
本次賽事甲組冠軍如下，男子單打：土銀北市大蘇力揚，男子雙打：中租北市大江建葦/吳軒毅，女子單打：中租交大許玟琪，女子雙打：中租北市大李佳馨/鄧淳薰，混合雙打：合庫林筱閔/合庫臺體大邱相榤。