擺脫「虐童之都」　蔡其昌：讓爸爸市長來做

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台中市長候選人蔡其昌與立法委員張廖萬堅、黃國書、市議員林祈烽、陳淑華、張耀中、何文海等一連舉辦三場親子活動，蔡其昌指出，幸福親子藝文季已經舉辦第八年，他認為要啟發孩子的創造力、想像力，不一定只有在校園內的教育，藝文表演也是非常好的途徑，尤其自己身為三個孩子的爸爸，所以能夠清楚理解爸媽與孩子們的需求，因此，每年都媒合各界資源希望帶給孩子有好的藝文活動、更多接觸藝文活動的機會，過去親子藝文季場次較多集中在海線，這幾年逐漸在台中市其他場地開始舉辦，希望打造台中市成為對孩子們最友善、最幸福的城市。
蔡其昌提到，台中市現在有許多孩子們所遇到的問題，都急需一個有魄力、有執行力的市政府認真努力的解決問題，最近接二連三的虐童事件，讓父母會擔心，前幾天南屯又發生幼兒園虐童的案例，身為3個孩子的爸爸，看到這種影片，心中都是充滿不捨的，相信台中市的爸媽也都非常擔心自己孩子的安危，宣示若擔任市長，虐童問題會列為他上任後優先要解決的事項，讓台中徹底擺脫虐童之都的惡名。
蔡其昌說，未來若當選市長，將會投入更多資源，增加更多硬體跟軟體設施，讓台中市處處都有親子及藝文活動，也會整合台中市現有的閒置空間，改造成台中市的親子館及兒童友善空間以及重新盤點各區和各校的資源，增加公托和公幼名額，保證一定會持續在各區增設公辦民營托嬰中心，也提出國中小孩童午餐免費、營養加倍的政見，照顧兒童營養健康，同時減輕家長們的負擔。