擺脫「虐童之都」　蔡其昌：讓爸爸市長來做

民進黨台中市長參選人蔡其昌今 (7) 日出席幸福親子藝文活動時表示，台中市近年來接連發生虐童案，日前南屯區再度發生幼兒園虐童的不幸事件，台中要是個幸福的城市，要擺脫「虐童之都」，就讓爸爸市長來做，徹底擺脫虐童之都的惡名。

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台中市長候選人蔡其昌與立法委員張廖萬堅、黃國書、市議員林祈烽、陳淑華、張耀中、何文海等一連舉辦三場親子活動，蔡其昌指出，幸福親子藝文季已經舉辦第八年，他認為要啟發孩子的創造力、想像力，不一定只有在校園內的教育，藝文表演也是非常好的途徑，尤其自己身為三個孩子的爸爸，所以能夠清楚理解爸媽與孩子們的需求，因此，每年都媒合各界資源希望帶給孩子有好的藝文活動、更多接觸藝文活動的機會，過去親子藝文季場次較多集中在海線，這幾年逐漸在台中市其他場地開始舉辦，希望打造台中市成為對孩子們最友善、最幸福的城市。

蔡其昌提到，台中市現在有許多孩子們所遇到的問題，都急需一個有魄力、有執行力的市政府認真努力的解決問題，最近接二連三的虐童事件，讓父母會擔心，前幾天南屯又發生幼兒園虐童的案例，身為 3 個孩子的爸爸，看到這種影片，心中都是充滿不捨的，相信台中市的爸媽也都非常擔心自己孩子的安危，宣示若擔任市長，虐童問題會列為他上任後優先要解決的事項，讓台中徹底擺脫虐童之都的惡名。