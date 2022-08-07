網紅Kelly被說「身形變了」！她拍影片曝：肚子遮不住了
知名美妝YouTuber正妹Kelly Yang擁有超過72萬的頻道訂閱數，從清大畢業後的她，就飛往美國繼續攻讀、工作，也會透過社群平台分享旅美生活。Kelly在2019年時也透過IG分享喜訊，答應男友的求婚，並在2020年底與男友完成婚姻大事。今（7）日Kelly 也在YouTube釋出最新影片，表示自己懷孕了，也讓粉絲紛紛獻上祝福。
Kelly在清大研究所畢業後，就飛往美國繼續攻讀碩士、工作，期間她也開設個人頻道「TheKellyYang」，經營美妝、Vlog影片分享，在美妝部落客界人氣相當高，事業、愛情都順利的她，也被稱為人生勝利組。
目前仍在美國生活的Kelly的，也經常透過影片分享日常生活，不時開箱介紹家鄉的美食等，仍心繫台灣，而今（7）日她釋出YouTube影片，在最後片段，她也靦腆的公布好消息表示，「不知道在前面片段，大家有沒有發現我變胖，可能已經有人猜到，但就是我懷孕了！」，讓網友開心直呼「太感動啦」、「追Kelly七年追到她當媽媽了」、「真的很驚訝」，也有粉絲表示之前曾看到留言Kelly身形有變，沒想到居然是懷孕，而消息一出，Kelly的社群平台也湧入不少粉絲祝福。