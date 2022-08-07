陳時中再提八年蓋完東環段 柯文哲：對市政不熟別亂說話
民進黨台北市長參選人陳時中今（7）日上午召開記者會，公佈自己對於內湖交通問題的解方。且記者會上陳時中再度發下豪語，表示8年內要蓋完捷運東環段。對此台北市長柯文哲今日下午受訪時被問及該議題，柯文哲則相當不以為然，表示「對市政不熟不要亂說話」。
針對陳時中提出的內湖交通解方，副市長黃珊珊在與柯文哲同台受訪時也指出，今天是第一次看到陳時中提出來，「我要強調的是，台北市從來沒有停止解決內湖的交通，尤其是內湖科學園區上下班時間，尖峰時間的塞車。」黃珊珊說，看到陳時中提出的四點中，有三點都是得跟中央高公局配合，「但上個月28日北市交通局跟高公局開會的時候，卻沒有聽過任何香灣的計畫。」
黃珊珊表示，如果高公局有什麼新計畫的話，也歡迎來跟北市府討論一起合作。至於陳時中提出從堤頂大道打造地下車道直通塔悠路的做法，黃珊珊也強調，北市交通局多年前也有評估過，但一樣會牽涉到松山機場的存廢，以及工程上技巧的問題。「打地下道不是用畫的，而是要用做的。」黃珊珊強調，很高興各界突然很關心內湖交通議題，也希望大家提出具體可行的政策。
至於陳時中在記者會上再度提到，上任後8年內會蓋完捷運東環段，對此柯文哲則直言，東環段現在審核還在行政院，「一樣，不要打高空。」柯文哲說，中央審核通過，送到台北市政府，台北市政府做細部規劃，細部規劃都確定了，要編預算，計算工程價款，才能夠真正把施工的甘特圖畫出來，「所以結論，對市政不熟還是不要亂講話。」