iPhone 14會剪掉祖傳瀏海？Pro版螢幕保貼曝光長這樣

下月很有可能在Apple發表會上將出現最新一代的iPhone 14系列手機，早些時候就有傳出這次可能真的會剪掉瀏海，越靠近發表會，就有更多佐證訊息流出，就有國外科技部落客宣稱取得iPhone 14 Pro的螢幕保護貼翻拍照，從照片來看可以發現，Pro版的螢幕是採用橢圓＋正圓的挖孔設計，看樣子Apple似乎真的準備告別祖傳瀏海螢幕了，頗值得期待！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 iPhone 14系列目前市場上流傳的螢幕規格和配置共有4款，包含6.1吋的iPhone 14、6.1吋iPhone 14 Pro、6.7吋iPhone 14 Max以及頂規6.7吋iPhone 14 Pro Max。螢幕的設計早在年初就有傳聞會剪掉瀏海，改用類似驚嘆號圖案，為橢圓形+正圓的雙挖孔組合。近期國外的科技部落客宣稱取得iPhone 14 Pro 專用螢幕保護貼翻拍照，螢幕就正如外傳，由一個橢圓挖孔+一個正圓形挖孔組成，對應 Face ID 感應器、前鏡頭等。顏色部分，今年代表色很有可能會採用紫色來取代上一代天峰藍，外傳，iPhone 14 可能一口氣會有紫、綠、藍、黑、白、紅等6色選擇，iPhone 14 Pro系列則會提供紫、綠、銀、金、石墨色等。此外，之前傳聞iPhone 14 Pro Max價格會創下新高價，近期風向轉了！似乎考量到全球手機市場停滯，相關需求降低，為了推動iPhone 14的入手意願，Apple高層決定凍漲iPhone 14的售價，有可能會維持跟上一代相同的起跳價，但iPhone 14 Pro系列相關的價格，目前尚未有近一步的凍漲傳聞，感覺還是要先存錢才能換新機了！▲國外科技部落客號稱取得iPhone 14 Pro螢幕保護貼的照片，照片內可以看到預留了兩了開孔，對應外傳的驚嘆號造型的新螢幕設計。（圖／翻攝網路）iPhone 14傳聞將加入螢幕恆亮 不需解鎖也能看時間4台iPhone拍MV！高爾宣潛入水中拍大片 不怕被哥哥惡整iOS 15.6釋出！恐為3款舊iPhone最後更新：搶修3大BugiPhone+Apple Watch長輩實用術！「5大功能」幫爸媽設定