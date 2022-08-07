高中女教師首位化學博士　周芳妃讓學生發揮科技女力

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不讀師專，高雄女中成績優秀的周芳妃，最後考取台灣師範大學化學系。她說，自己擁有許多天賦，獨缺化學，「我高中化學不及格耶，大學讀化學系那不是注定完蛋了嗎？」沒想到，大學社團、以及來自各地的同學，讓喜愛多元學習、獵奇嚐鮮的周芳妃再次萌發希望，願意留下來好好讀化學。
「過去，我可以把整本化學書背下來，但背得再精熟，考試依然不及格。」由於當時高中缺乏化學實作環境，學生只能憑藉強記的方式「讀」懂化學，但台師大化學系透過紮實的訓練及大量的實驗，讓周芳妃的化學天賦得以紮根成長。
她說，化學是由許多科學家，從實作經驗裡累積的豐富知識，單靠死記硬背其實是沒辦法理解的；過去以為自己不是讀化學的料，經過台師大的訓練，發現自己「真是個讀化學的料」，並領悟到，啟蒙孩子應先透過探究實作，才能和科學理論知識聯結貫通。
有了過去的經驗、加上大學的學習歷程，周芳妃在大學畢業後毅然放棄出國進修的機會，決心成為中學教師，並且在看見母親為了家庭經濟、社會認為女性不應唸太多書，而失學、犧牲數學天賦，一生以勞力餬口後，周芳妃特別想教女生學科學，想幫學生不因性別或弱勢而阻礙學習之路，更立志成為可啟發學生創造力的教師，年年指導女生做科展。
任職北一女教師30年來，周芳妃時常從學生身上看見當年的自己。她說，資優生有一個特質，常常會自我暗示：「不可以求助」，那是一種不願示弱的心情，也是一種孤獨與無助，因此，周芳妃時常鼓勵學生，私下來找老師討論，她能理解學生的學習盲點，進而幫助他們學會釐清問題。
課堂上，周芳妃特別喜歡說故事，特別是那些受挫，最終突破自我的故事，藉著故事，她希望幫助學生看見自己、自在學習，不要太早沮喪。
「因為你也可能和我一樣，是一隻會飛的鳥，只是被放在陸生動物的環境中飼養。」她經常勉勵學生，「如果你是鳥，有一天你會長出翅膀遨翔天際，重點是不要放棄，要一直前進。」
當學生失敗氣餒時，周芳妃希望成為一股安定的力量，陪伴她們恢復養傷，因為這條尋找自我的道路，她曾經走過，也想幫助和她一樣的孩子，讓天賦自由。