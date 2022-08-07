高球／台版「太陽下對決」 洪健堯四度延長射鷹奪冠

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洪健堯最終在第四輪繳出四鳥三柏忌的71桿，總桿數為負12桿的275桿，贏得個人在今年台巡賽的第二勝，以及冠軍獎金80萬元（60萬冠軍獎金，20萬仰德加碼冠軍獎金）。延長賽吞敗的劉嚴鴻第四輪桿數為70桿，屈居次席，未能繼七月初的美津濃公開賽後連續兩戰掄元，獲獎金30萬元。這也是洪健堯繼今年五月拿下三花TPGA錦標賽及七月的ThreeBond山海元宇宙挑戰賽冠軍後，再度奪冠。
前三輪打完分別以-12桿與-11桿分居一二名的洪健堯與劉嚴鴻，由於和第三名已拉開不小差距，所以周日決賽幾乎等於兩人之間的比洞賽。以一桿領先開賽的洪健堯儘管首洞就抓下博蒂，且劉嚴鴻吞下柏忌，立刻將差距拉大到三桿之多。
但接下來戰況丕變，洪健堯第二、三洞接連柏忌，劉嚴鴻則在第三洞抓下小鳥，戰局立馬回到平盤。平手的局面來到par 5第九洞，洪健堯穩穩三上兩推打帕，劉嚴鴻的博蒂推桿過於積極，回推又失手，吞下柏忌。所以前九洞打完，洪健堯依舊維持一桿領先。
轉場進入第10洞，洪健堯憑藉著精準的鐵桿將小白球送到洞口旁約四呎，一推抓鳥將差距拉大到兩桿。接著在par 4第13洞推桿再度建功，一記約20呎的博蒂進洞，領先來到三桿。那氣勢看似準備揚長而去，直取冠軍盃。不過，還是一句老話：球是圓的。
在par 5、542碼的第14洞，洪健堯兩桿送到果嶺左前方，留下並不難處理的短切。劉嚴鴻的第二桿則掉進果嶺左側沙坑，第三桿救上來又過洞不少。但在劉嚴鴻灌進長推抓鳥後，洪健堯的博蒂推桿反而失手。緊接著在par 3第15洞，洪健堯的球打短在果嶺前緣，又未能一切一推吞下柏忌，領先差距再度回到只剩一桿。
Par 4第17洞劉嚴鴻再度憑著漂亮的開球、精準的鐵桿與推桿，再抓一鳥，成功地在站上第18洞梯台前，首度追平洪健堯。兩人在決勝關頭的par 5第18洞都成功進帳博蒂，累計桿數同為-13桿，讓戰局進入延長賽。
延長賽同樣在par 5第18洞舉行。首洞兩人的開球都偏左，同樣三上兩推打平標準桿。次洞洪健堯成功兩桿上果嶺，劉嚴鴻的開球歪到右側樹林後只能救出來，三桿上果嶺，但洪健堯未能把握這大好機會，第一洞過洞太多，回推又失手。兩人同樣都打帕再度平手。延長賽第三洞輪到劉嚴鴻有大好機會，第三桿漂亮地將球放在洞口下方約10呎處，留下一記相對好處理的上坡推桿，不過，還是失手。
延長賽第四洞，洪健堯又是一記球道正中的開球外加三號木桿，將球送到旗竿左後方24呎處。劉嚴鴻的開球失去準星，歪到左側的第10洞去，第二桿救回球道後，第三桿又未能上果嶺。洪健堯終於沒錯過這大好機會，展現出他為人稱羨的推桿功夫，將這記左到右幾乎90度轉折的24呎下坡飛快推桿送進洞口，再見老鷹，結束了這場纏鬥22洞的艱苦戰役。
「今天其實沒有打得很好，畢竟不管獎金多寡、賽事大小，在領先組爭冠多少有壓力。後九洞一度領先三桿，原本以為很有機會，但一些博蒂或救帕沒進，加上嚴鴻又打得很好，而被追到平手進入延長賽。可能我太在乎外在，注意對手的成績或想著奪冠而沒把當下的事情做好，這是我自己得再改進的部分。」洪健堯在賽後說道。「不過，不好裡面也有好的。這是我有生以來第一次打延長賽，我一直很討厭延長賽，總覺得會很緊張。不過，既然得打延長賽，那就努力去面對，不要放棄。」
洪健堯表示，延長賽的那記致勝的老鷹推桿，他心裡只想著把球放到洞口邊就好。抓好路線，球就推出，結果小白球在轉了將近90度的彎之後順著坡度滾進洞。「這證明了推桿要輕鬆推，沒有想要把球推進，往往就會進。」洪健堯笑著說道。
一路落後到最後關頭追平、再歷經四洞延長賽落敗的劉嚴鴻，雖然覺得有點可惜，但也認為自己的表現還可以。「只能說體力不好，延長賽太累了，開球找不到球道。」甫於七月初在班芝花球場贏得職業生涯首冠的劉嚴鴻說道。「比較可惜的是延長賽第三洞，那記9呎推桿沒把握住，稍微抓少了一點。」