三星發表會8/10登場 爆料大神開示：摺疊機摺痕降到最低
三星將在台灣時間8/10晚上9點舉辦新機線上發表會，從日前的預熱影片很明確率先揭露會有新一代的Flip 4登場，除此之外，外傳還會有Fold 4 大螢幕摺疊機、Watch5智慧手錶以及Buds2 Pro 耳機同步亮相，搶在發表會前，國外爆料大神Evan Blass率先爆料摺疊機細節。
在韓劇的帶動之下Flip 3在台灣擁有不錯的買氣，目前即將登場的新款摺疊機，大神開示Galaxy Z Flip 4會有石墨黑、紫色、玫瑰金以及藍色，且Thom Brownw 特別版也不會缺席，提供完整客制化的機身設計。核心的處理器可望採用高通 S8+ Gen1 處理器，外螢幕提升到 2.1 吋，完整展開後維持與上一代相同的6.7吋螢幕，再軸承的部分很有可能更加輕薄，並將螢幕摺痕減至最低，讓操作體驗更趨完美，電量部分為3700mAh，鏡頭則採用1200萬畫素雙鏡頭設計。
而大螢幕的Galaxy Z Fold 4部分，有黑色、墨綠和米白色三種可供選擇，主鏡頭可能會和S22系列相同採用GN 1的三相機系統，同樣搭載高通S8+ Gen1 處理器，封面螢幕為6.2吋，內螢幕則為7.6吋，支援到120Hz螢幕更新率，軸承縮小的設計，有可能會大幅改善展開後的摺痕，帶來更加順暢的螢幕體驗。
同步登場的還有Galaxy Watch5系列智慧錶，傳聞會有普通版與Pro版兩種，將具備大電量，並且有體溫偵測功能，續航力將可望提升，並帶來更快的無線充電技術。三星 Galaxy Buds2 Pro耳機傳聞取消鏡面外觀設計，並加強降噪能力，採用最新的藍牙5.3技術。