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原子少年「星爸」是偶像劇男神　林毓家幫謝佳見過父親節

▲16歲林毓家（右一）演謝佳見（左二）兒子。（圖／GagaOOLala）
▲16歲林毓家（右一）演謝佳見（左二）兒子。（圖／GagaOOLala）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-08-07 19:43:09

因《原子少年Atom Boyz》急速竄紅的「水星」林毓家，在新戲《酷蓋爸爸》第二季飾演謝佳見的兒子，角色非常吃重，還要飾演ABC，特別跟英文老師補習，日前他出席上線記者會，嘴甜說：「 在這裡先祝全天下的爸爸父親節快樂，也要祝我劇中的爸爸父親節快樂。」謝佳見聽了差點落淚，開玩笑說應該是「心酸的眼淚」，以前他抗拒有小孩的角色，沒想到一演就跳級演16歲林毓家的爸爸。

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▲林毓家（前排左一）挑戰演出英文流利的ABC。（圖／GagaOOLala）
▲林毓家（前排左一）挑戰演出英文流利的ABC。（圖／GagaOOLala）
謝佳見在花蓮拍攝外景，形容花蓮就是好山好水、好吃好喝。「我第一天到花蓮拍攝我就閃到腰，因為導演是中醫師，所以請導演幫我針灸，因為我完全沒有辦法站起來，站不起來，然後幾乎每天都要去中醫診所報到。」飾演謝佳見男友的邱木翰，實際身高高達186公分，拍攝期間不時要演出撒嬌、小鳥依人的模樣，對他最大的挑戰竟然是最萌身高差？邱木翰開玩笑說，鏡頭沒帶到的地方，他都是蹲低拍攝。

▲趙逸嵐（右）、路嘉欣親密戲尺度不輸男男CP。（圖／GagaOOLala）
▲趙逸嵐（右）、路嘉欣親密戲尺度不輸男男CP。（圖／GagaOOLala）
第二季除了男男CP之外，育有一子的女女CP也有大尺度突破。趙逸嵐（小8）大方分享劇中親密戲的尺度，聽得台下充滿好奇，能不能再創去年的《花香》巔峰倍受期待，她說：「公平起見，男生要親，女生也要不遑多讓，這一季有一些值得期待的小親密戲。」路嘉欣也急忙補充：「但是因為我其實有穿性感睡衣，如果有這種床戲的話，性感睡衣一定要讓小8穿。」

因戲跟謝佳見結緣成為好友的路嘉怡，除了鑽研人類圖，也常成為同志朋友的情感教主：「愛情絕對會是最重要的事情，我自己的人生是這樣，身邊也會有很多朋友跟我討論，無論是他們的關係，或是愛情怎麼處理。」路嘉怡也加碼爆料，劇組有人出現感情問題的時候，都是先看人類圖。《酷蓋爸爸》第二季8月8日GagaOOLala上線。
 

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