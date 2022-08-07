炎亞綸神預測氣象　命中率90%「我要蓋廟嗎？」

炎亞綸在鴻海出資的科幻影集《Q18》飾演AI（人工智慧），昨出席台中開鏡儀式，被天心爆料預測天氣超準，在拍攝外景時，劇組會跟炎亞綸請教，天氣陰轉陽、陽轉陰的問題，比方，多久會有雲飄過來？太陽多久後會露出？炎亞綸說：「本來被天心姐問，是想開個玩笑回答，沒想到命中率10次有9次命中，我是不是要自己蓋座廟？」
李銘順飾演量子科學家，他創造了黑子、白子這對世界上第一個擁有意識的量子AI（人工智慧），與天心闊別9年再度扮演夫妻，天心笑稱：「跟順哥再次合作，就像同花順一樣，依然默契十足。」李銘順透露，去見導演那天，天心也傳了簡訊給他，「聽到也有邀請天心，當下沒有多想，就馬上回覆，那我們一起演吧，哈哈，就這樣子我們又一起搭擋了。這次雖然對戲的天數不多，但彼此一對戲迅速找回9年前的默契，在表演上也激盪出很多新火花，這次合作真的是太愉快了。」
炎亞綸與石知田搭擋演出黑子、白子，石知田誇讚炎亞綸是一個很靈活、會散發能量的人，「很自然就可以跟他產生角色間的默契和火花，也在他身上學到許多。」炎亞綸約石知田去健身培養角色默契，因為「黑子」與「白子」在影集中是疊加狀態、是一體分不開的。石知田說：「我們一起健身後，變得更加熟悉。原先常令人煩悶的長時間有氧，透過聊天，就變得沒那麼乏味。」
金士傑與李璇在單元中飾演129歲及128歲的人瑞情侶，金士傑對李璇的印象是非常自然、大氣，問到會想要跟角色一樣，活到130歲嗎？李璇笑答：「如果是老年的身體狀態，我不會想活到130歲，但是如果可以有青春的身體，以健康的狀態活到130歲，那我可以。」