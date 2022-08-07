中職／展現男團實力！「前偶像」風田為獅開球還跳開場舞
今日統一7-ELEVEN獅隊「兆豐銀行傑尼獅-夏の恋物語」主題日壓軸登場，釋放所有男子魅力要讓你就地戀愛！今日賽前獅隊特別邀請以及曾為男團出身，在戲劇、綜藝節目上均有精彩表現的日籍藝人風田，兩位實力與顏值兼具男神，為2022傑尼獅夏之戀物語主題日擔任開球儀式嘉賓！
近期在人氣台劇中有亮眼表現的日籍藝人風田，也是各大綜藝節目經常能夠看見的熟面孔，今日除了擔任開球嘉賓外，風田展現超敬業態度，為了給棒球迷不一樣的表演，特別挑戰與Uni Girls女孩一起帶來獅隊年度主題曲「大贏四方」舞蹈表演。
為了這次演出風田還特別安排時間和Uni Girls女孩一起練習，從每一個動作和走位都不馬虎，就是要把最好表現給球迷，對於這次獅隊邀約表演，風田表示：「很興奮可以參與這樣的活動，尤其是已經好久沒在這麼多人面前進行表演，所以就算是練習很多次還是很緊張，不過當踏上場內開始表演，自己內心非常興奮，對於自己的舞蹈表演自評85分。不過最讓我扼腕的就是本次重心都放在表演準備上，反而開球部分，與自己本來目標希望投出110km，但最後挑戰失敗還挖地瓜暴投，自評只有30分，希望未來還有機會可以雪恥。」