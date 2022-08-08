女壘／新世紀黃蜂、新北凱撒都開胡　兆基穿山甲一日兩敗

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潘竹瑜開轟4打點 下半季黃蜂開胡
2022企業女子壘球聯賽(6日）（六）在高雄鳳新壘球場進行下半季賽事，結果地主新世紀黃蜂首戰以6:1贏球，靠著潘竹瑜開轟單場4打點，加上先發投手蔡珈蓁7局完投帶領下，以6:1贏球。
蔡珈蓁上半季雖然有遇到完投勝，但這場她先發依舊繳出7局失1分，被打4安打、1三振好表現，順利拿下下半季首勝。
新世紀黃蜂打線首局就靠潘竹瑜二壘安打，一口氣打下2分領先，3局下陳詩婷也敲出中外野二壘安打，一口氣又送回2分。
雖然4局上兆基穿山甲追回1分，但潘竹瑜5局下又轟出一發2分砲，順利幫球隊以5分差大勝兆基穿山甲。
陳靖瑜4局無失分好投 嘉南鷹大勝臺北臺產熊讚
2022企業女子壘球聯賽(6日）（六）在高雄鳳新壘球場進行下半季賽事，上半季尾聲拿下2連勝的福添福嘉南鷹出戰臺北臺產熊讚，結果嘉南鷹打線串連，由陳靖瑜主投4局只被敲出1安打無失分好投帶領下，加上打線葉貴萍首局首打席開轟，單場3安猛打賞，以及柯佳慧也有3安演出，以15:0大勝臺北臺產熊讚。
此役嘉南鷹打線全場敲出16支安打，其中首局就由葉貴萍開轟揭開序曲，柯佳慧、鄧宇禎等連續安打先拿下4分。
次局嘉南鷹打線再度火力全開，全隊單局猛打一輪，並利用對手4次保送，又單局攻下6分遙遙領先。
7局上何歆璠二壘安打開啟攻勢，嘉南鷹又單局出現6支安打，讓臺北臺產熊讚毫無招架之力落敗。
陳家宜開轟 新北凱撒逆轉兆基穿山甲
2022企業女子壘球聯賽(6日）（六）在高雄鳳新壘球場進行下半季賽事，新北凱撒靠著陳家宜在5局下開轟，終場以10:7贏球。
這場比賽雙方形成打擊戰，兆基穿山甲首局就由陳安心敲安，加上新北凱撒發生要命失誤送分，以2:0領先。
不過3局上兆基穿山甲再度利用失誤取分，新北凱撒3局下一口氣由姜婷恩擊出游擊滾地球造成對手失誤，送回壘上的朱慧宜，加上老將潘慈惠擊出二壘滾地球，兆基穿山甲接球有瑕疵，又單局送了3分。
兩隊平手局面，新北凱撒4局下由朱慧宜敲出右外野飛球造成失誤再下一城，劉瑄擊出二壘滾地球形成野手選擇，又拿下2分超前。
關鍵5局下由陳家宜轟出中外野陽春彈帶領，單局新北凱撒又豪取4分拉開比數，6局上兆基穿山甲狙擊第二任投手翁子晴，還好余翌瑄後援1.2局無失分，順利化解危機，也拿下勝投。