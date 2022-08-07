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棒球／這才叫霸氣！辜董包場請U12中華小將牛排吃到飽

▲中華棒協理事長辜仲諒請U12中華小將吃牛排(圖/中華棒協提供)
▲中華棒協理事長辜仲諒請U12中華小將吃牛排(圖/中華棒協提供)

記者簡名杉/綜合報導

2022-08-07 20:33:00

第六屆U-12世界盃少棒錦標賽昨日閉幕，中華隊歷經因雨中斷、近五小時的馬拉松式比賽後，最後勇奪季軍，世界棒壘球總會執行副會長暨中華棒協理事長辜仲諒為了慰勞全體中華隊小將及教練團，表示「牛排我非請不可」，特別將餐廳包場，賽後立即請全隊大啖牛排大餐，兌現「牛排吃到飽」的承諾，中華小將享受美味牛排、個個吃得津津有味。

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昨日下午U-12季軍戰賽程受到大雨影響，比賽中斷將近兩個半小時，直到下午五點十五分才恢復比賽。為了讓中華小將盡情享受美食，辜仲諒理事長特別包場，讓中華隊不受大雨和賽程延後的影響，順利贏下比賽後，就直奔餐廳大快朵頤。


為了替中華隊加油，辜仲諒理事長全程觀賽，比賽因雨中斷時，他也特別到休息室勉勵中華隊，拿出最佳表現。最後中華隊不負眾望，以9比5擊敗多明尼加，辜仲諒理事長說，「牛排我非請不可。」這場比賽打得有點緊張，他讚賞小將們「不因大雨而澆熄士氣」，並表示輸贏不是重點，重點是小小年紀能代表國家爭光，是最可貴的事情，並恭喜中華隊隊努力有了成果，並提醒小球員，要感恩父母、老師和教練。中華隊小將開心享用牛排大餐，並齊聲感謝教練們和辜仲諒理事長。


另一方面，今日賽前，中職球星中信兄弟詹子賢、宋晟睿也到現場為中華隊加油打氣。值得一提的是，中信兄弟宋晟睿兩年前入選U18培訓隊時，也吃過辜仲諒理事長請的牛排，當時身為培訓隊隊長的他表示，會牢記辜理事長勉勵他們，比賽要拿出態度。兩年後，「賢拜」宋晟睿到球場鼓勵中華小將，賽後「重溫舊夢」，也跟著到餐廳吃牛排。小球員爭相要求詹子賢和宋晟睿坐在他們身邊，圍繞兩位球星，不斷提出問題，開心不已，互動十分熱烈。

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