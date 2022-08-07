棒球／這才叫霸氣！辜董包場請U12中華小將牛排吃到飽

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昨日下午U-12季軍戰賽程受到大雨影響，比賽中斷將近兩個半小時，直到下午五點十五分才恢復比賽。為了讓中華小將盡情享受美食，辜仲諒理事長特別包場，讓中華隊不受大雨和賽程延後的影響，順利贏下比賽後，就直奔餐廳大快朵頤。
為了替中華隊加油，辜仲諒理事長全程觀賽，比賽因雨中斷時，他也特別到休息室勉勵中華隊，拿出最佳表現。最後中華隊不負眾望，以9比5擊敗多明尼加，辜仲諒理事長說，「牛排我非請不可。」這場比賽打得有點緊張，他讚賞小將們「不因大雨而澆熄士氣」，並表示輸贏不是重點，重點是小小年紀能代表國家爭光，是最可貴的事情，並恭喜中華隊隊努力有了成果，並提醒小球員，要感恩父母、老師和教練。中華隊小將開心享用牛排大餐，並齊聲感謝教練們和辜仲諒理事長。
另一方面，今日賽前，中職球星中信兄弟詹子賢、宋晟睿也到現場為中華隊加油打氣。值得一提的是，中信兄弟宋晟睿兩年前入選U18培訓隊時，也吃過辜仲諒理事長請的牛排，當時身為培訓隊隊長的他表示，會牢記辜理事長勉勵他們，比賽要拿出態度。兩年後，「賢拜」宋晟睿到球場鼓勵中華小將，賽後「重溫舊夢」，也跟著到餐廳吃牛排。小球員爭相要求詹子賢和宋晟睿坐在他們身邊，圍繞兩位球星，不斷提出問題，開心不已，互動十分熱烈。