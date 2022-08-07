中職／張家兄弟同日開轟　「慶baby」首局症富邦不敵猛獅

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今年江少慶「首局症頭」無解，今晚賽前，先發每場第一局的被打擊率高達.364，今晚的比賽老毛病依然在，面對統一獅頭6名打者只解決了犧牲觸擊的潘傑楷，被打了4支安打，投出1次四壞保送，而且隊友的傳球還失誤「煮粥」，在首局就噴掉4分，包含3分自責分。
直到第5局，江少慶又出現亂流，被接連打出3支安打再失1分，而1人出局時林安可的安打，不只打回獅隊第5分，也把他打退場，今晚江少慶只投4.1局，就被打出10支安打失5分，其中4分自責分，吞下本季第8場敗仗。
猛獅打線昨晚打爆兄弟後似乎完全甦醒，「外野三鬼」陳傑憲、蘇智傑、林安可本季第2次同場先發，加起來打了6支安打，林安可還是3安的猛打賞，整隊打了13支安打，反觀富邦整隊只有打出7支安打，其中老將王勝偉包辦3支，但他卻在8局上遭獅隊投手黃竣彥的觸身球砸中手肘，提前退場，詳細情況還有待球團確認，而張進德在9局上棒打獅隊守護神陳韻文，終於盼到本季首轟，也跟在美國職棒大聯盟坦帕灣光芒隊的弟弟張育成同日開轟。
今晚勝投由主投6局失1分的獅隊洋投柯瑞拿下，是他個人本季第7勝，也幫助下半季低迷的猛獅軍團，終止8連敗後，拿下近期的2連勝。