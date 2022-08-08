樂天最正MC曝初戀男友超渣！吳宗憲驚呆：劈腿最母湯
中天綜合台節目《小明星大跟班》9日晚間10點播出「我怎麼這麼命苦？好男人都去哪了？」單元，有樂天「最正MC」封號的艾融，竟自曝情路坎坷，戀情總因男方劈腿而告終，「我交往過8任男友，一半以上都劈腿，連我初戀也劈腿，有次想說看一下他的電腦，結果就看到一個女生跟我男友牽手擁抱的照片。」當下選擇攤牌的她，才知道平時百依百順的男友，其實都會趁她睡著後，偷跑去夜店玩，儘管這行為讓同場來賓覺得超「母湯」，但艾融卻選擇原諒對方！吳宗憲則認為劈腿的行為絕不能被原諒：「因為男人只要劈過一次，永遠會再劈！」
邱慧雯也有被劈腿的經驗：「我們交往第3年，他因為工作要搬到北京，我也不想要遠距離戀愛，就決定一起去，可是剛過去沒工作，我就幫他打理家裡，結果他有天跟我說，『我不知道要欣賞妳哪一點』。」面對男方態度大轉變，讓邱慧雯起了疑心，果真抓包對方偷吃！但讓邱慧雯更生氣的是對方超渣行徑：「他說如果妳不在意，我們這樣繼續也Ok，因為他想要有保母照顧他，同時又有新鮮感的女生。」吳宗憲一聽猛搖頭：「我當時把妳介紹給漢典，妳跟漢典（在一起）應該就不會遇到這種事。」而邱慧雯笑說，是因為陳漢典遲遲不敢出手，兩人才沒下文。
陳玉婷則分享自己在讀大學時，認識一位夜店公關，並與對方發生關係：「那是我的第一次，所以我覺得發生關係，就一定有（情侶）關係，但他不想要負責，可是就算這樣，我也是喜歡他的。」此話一出，立馬讓全場「炸鍋」，連吳宗憲都氣憤表示：「妳如果是我女兒，我真的會給妳兩巴掌！」而陳玉婷為了氣男友，還故意到夜店讓其他男生搭訕，不料卻弄巧成拙，差點被騙去旅館：「我打電話叫他來救我，他就說我在上班，妳自己搭計程車來找我。」錄影來賓聽了都覺得又氣又心疼。