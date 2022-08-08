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跆拳道／劉威廷講評　黃家妘骨裂仍負傷為台中摘金

▲台中市大雅國小的黃家妘(左)狼裂帶傷上陣奪冠。大會提供
▲台中市大雅國小的黃家妘(左)狼裂帶傷上陣奪冠。大會提供

記者廖聿偉/綜合報導

2022-08-08 03:12:39

全國國小盃跆拳道錦標賽今在台北市立體育館進行為期兩天的最後一天對打賽程，桃園市新勢國小、台中市頭家國小分獲黑帶男、女團體冠軍，但來台中市大雅國小的黃家妘帶著右臂骨裂傷勢仍堅持上場，最後仍連勝三場奪金而歸，堪稱全場最敢鬥賞。

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全國國小盃跆拳道錦標賽今年別開生面，除了是疫情後首場規模最大的國小跆拳道賽之外，而且現場還透過體育署動滋YT和協會臉書直播，接下來周一、周二兩天將由《博斯》無限二台在1300-1700播出，今對打由「台灣隊長」劉威廷擔任講評。

「小朋友的表現讓我驚訝，平均比我當年時還強！」首次擔綱講評工作的劉威廷，自去年東京奧運後已經退役，目前已經轉任台體跆拳道隊教練的工作，他說：「我們多加重在規則上的解說，希望讓更多人可以了解跆拳道的規則，讓更多人可以看得懂跆拳道。」但經過一整個下午的講評後，劉威廷有點意外的說：「剛才看到有個小朋友會做後旋上踢的高難度動作，而且還只是色帶的選手耶。」

今全小錦的對打項目各校表現平分秋色，黑帶冠軍均分到全台各校，但其中在國小高年級黑帶女子組37公斤級，來自台中市大雅國小的黃家妘，由於她在賽前訓練就造成右手臂骨裂一度差一點沒辦法參賽，但她向教練謝世韋自告奮勇，她說：「我想幫台中市拿金牌！」

教練謝世韋拗不過她，只好同意讓黃家妘參賽，聰明的家妘很聰明盡量保護受傷的右臂，但仍難免會被對手踢到，但家妘說：「會痛，但要忍耐！」沒想到黃家妘依舊連勝三場，金牌戰還以42比22的高比數順利拿下金牌。

教練謝世韋也肯定家妘的潛力，他說：「家妘的心理素質好，頭腦也聰明，姐妹倆都同時在小二下學期才開始接觸跆拳道，但現在妹妹家妘的成績表現得更好。」

此外，在國小中年級黑帶男子組29公斤級，來自台中市豐洲國中的「綠茶」林群盛也順利拿下金牌，但最令人訝異是雖然「綠茶」才小三，而且只140公分的瘦小身材，但從中班稚園開始就愛上跆拳道，今年就已經取得代表台中市參加少年盃的機會，教練林宏吉也非常看好他的奪金相，林宏吉說：「群盛反應快又靈舌，還特別喜歡上端攻擊。」

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