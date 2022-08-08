跆拳道／劉威廷講評　黃家妘骨裂仍負傷為台中摘金

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「小朋友的表現讓我驚訝，平均比我當年時還強！」首次擔綱講評工作的劉威廷，自去年東京奧運後已經退役，目前已經轉任台體跆拳道隊教練的工作，他說：「我們多加重在規則上的解說，希望讓更多人可以了解跆拳道的規則，讓更多人可以看得懂跆拳道。」但經過一整個下午的講評後，劉威廷有點意外的說：「剛才看到有個小朋友會做後旋上踢的高難度動作，而且還只是色帶的選手耶。」
今全小錦的對打項目各校表現平分秋色，黑帶冠軍均分到全台各校，但其中在國小高年級黑帶女子組37公斤級，來自台中市大雅國小的黃家妘，由於她在賽前訓練就造成右手臂骨裂一度差一點沒辦法參賽，但她向教練謝世韋自告奮勇，她說：「我想幫台中市拿金牌！」
教練謝世韋拗不過她，只好同意讓黃家妘參賽，聰明的家妘很聰明盡量保護受傷的右臂，但仍難免會被對手踢到，但家妘說：「會痛，但要忍耐！」沒想到黃家妘依舊連勝三場，金牌戰還以42比22的高比數順利拿下金牌。
教練謝世韋也肯定家妘的潛力，他說：「家妘的心理素質好，頭腦也聰明，姐妹倆都同時在小二下學期才開始接觸跆拳道，但現在妹妹家妘的成績表現得更好。」
此外，在國小中年級黑帶男子組29公斤級，來自台中市豐洲國中的「綠茶」林群盛也順利拿下金牌，但最令人訝異是雖然「綠茶」才小三，而且只140公分的瘦小身材，但從中班稚園開始就愛上跆拳道，今年就已經取得代表台中市參加少年盃的機會，教練林宏吉也非常看好他的奪金相，林宏吉說：「群盛反應快又靈舌，還特別喜歡上端攻擊。」