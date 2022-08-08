「公益出租人」享3大優惠！十萬房東都加入：節稅省很大
今天是父親節，全天下的爸爸對孩子的愛都是一樣的，但社會上有一群「公益出租人」，他們如同爸爸般照顧房客，讓在外租屋打拼的遊子能夠多拿到補貼，自己也能獲利一舉兩得。內政部營建署指出，目前身為公益出租人的房東約有十萬多人，如今還有越來越多房東願意站出來進行經驗分享成為公益出租人的好，期盼引發善的循環，讓更多房東願意加入。
公益出租人之一的林先生，年輕時努力打拼，在台北市士林區購入一間不到30坪的公寓，後來舉家搬遷至台中生活因此將起家厝出租。林先生知道申報綜合所得稅時，租金收入可扣除43%必要費用，於是主動告知房客可入籍，也能將房租支出報稅。期間房客向政府申請租金補貼，讓林先生自動變成政府公益出租人的一份子。
林先生笑說，原本就有依法報稅，現在還享有免稅額1萬5千元，房屋稅及地價稅也都自動比照自住稅率課徵的房東優惠福利。他跟房客的租約已走過6個年頭，也謝謝房客願意用心照顧房子，這是他除了租金收入以外最大的收穫。
營建署表示，許多房東將房子出租的初衷就是希望房子能有人住，不要讓房子空著，因此希望持續透過公益出租人的經驗分享，鼓勵更多房東一起加入。若民眾想進一步瞭解公益出租人、租金補貼申請資格問題，可上網搜尋「公益出租人專區」、「300億元中央擴大租金補貼專區」，或撥打諮詢專線02-7729-8003或02-87712345轉2洽詢。