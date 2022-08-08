爸爸愛你／一句話勝過千言萬語 　文姿云真情告白

空手道「小清新」文姿云去年在東京奧運獲得銅牌，也是台灣隊史第一面空手道奧運獎牌，加上她亮眼的外型，成為體壇風雲人物。回憶起選手之路，她最感謝父親永遠在背後默默的支持，她也利用父親節「告白」，特別對父親說，「爸爸，我愛你。」
文姿云透露，爸爸平常比較嚴肅，不會把感情表露出來，還記得2013年曾因為髖骨傷勢，一度只能坐輪椅，甚至可能危及選手生涯，情緒非常低落。她說，「爸爸知道我受傷，一開始沒有表達太多的情緒，但有一次我們在回家路上，他突然跟我說，『不用害怕，大不了就回家。』讓我非常感動，知道他永遠支持我，當我的最佳後盾，也讓我更勇敢的去面對傷勢、復健。」
文姿云說，「爸爸雖不太表達情感，但也不嚴厲，他總是很尊重我的想法，也很支持我練空手道。對於未來計畫結婚、生子，他都很開明，不會給我壓力，只要我健康、快樂，他都會支持。」
今年杭州亞運延期，文姿云下個國際賽將是10月的美國公開賽，近幾個月都會固定回台北，享受天倫之樂，她說，「剛好陣子比賽沒那麼密集，我會抽空陪家人吃飯，還會一起去游泳。」
文姿云預計下周就要開始備戰美國公開賽，訓練強度也會開始拉升。她表示，「今年的重點賽事將放在年底的亞錦賽，盼能將狀態調整好，再來準備明年的亞運。」