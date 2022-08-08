足球／航源攻克南霸天主場　台電讓出龍頭寶座

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2022華南銀行台灣企業甲級足球聯賽，南北同步展開第二循環第六輪賽事，航源作客國家體育場挑戰台電，南市台鋼於南市足球場迎接台中FUTURO踢館，銘傳大學足球場則進行AC Taipei 與台灣石虎的交手。
航源前一次與台電交手，是第一循環最後一輪，當時航源在主場1：1與對手踢和，此戰讓台電無法在積分上拉大與各隊的差距，今天再度交手，航源更進一步將對方從積分榜第一的位置上拉下來。
開賽即展現強烈進攻企圖的航源，第29分鐘先馳得點，韓將朱益成禁區內起腳，被趙明修鏟掉，但球彈往劉智文方向，他上前停球後旋即起腳破門，也是個人在本季所踢進的第一球。
接著第40分鐘，剛好由背號40號的黃侑威替航源再下一城，由吳彥澍開角球，吊到球門左側，在與台電門將黃秋霖同時躍起爭搶下頂進，也是個人本季第二次進球。
台電也曾多次兵臨城下，但航源憑藉後防穩固，台電無法取得絕佳的射門時機，最終在主場吞下本季第二敗，也是本季首度單場2失球，且都集中在上半場。
航源教頭洪慶懷表示，陣容上中場多了可用之兵，將吳彥澍擺攻擊中場，黃侑威、下野淳在中場，隨時策動防守反擊，「上半場做得不錯，幾個定位球跟機會都有把握住，是能贏球的主要關鍵。」
洪慶懷說，台電做很多傳導，因此不能讓對方傳導太流暢，用有效的站位跟壓迫，攔到球後往對方的邊路空檔進攻，效果還不錯，「下半場真的完全靠意志力防守，很多人都抽筋。」
劉智文在航源遊走前、中、後場各個位置，他指出哪個位置較薄弱，教練就會讓他補上，這場比賽所踢的位置，讓他有較多參與進攻的機會。
為航源踢進第二球的黃侑威，終場前一次爭搶球導致左腿受傷，洪慶懷說，感覺情況不是很樂觀，似乎頗為嚴重，但要等醫院檢查結果才能確定，較擔心會傷到骨頭。
黃侑威賽後在休息室情緒也頗為激動，不過他解釋是因為之前都很難從台電手上拿下勝利，「這一場贏我們還有機會變第一名！」也頗擔心傷勢，畢竟右腳曾動刀兩次，這次又傷到左腳。
此戰過後，航源積分來到19分衝上積分榜第二，由於台中FUTURO在台南市立足球場以3：0擊敗地主台鋼，以20分積分站上積分榜首位，輸球的台電則滑落到第三，積分仍為17分。
另外在銘傳大學足球場進行的AC Taipei對戰台灣石虎，AC Taipei在2:1領先89分鐘下，第90分鐘遭石虎的安愛瑞一腳扳平進而逼和，錯失全取3分機會。