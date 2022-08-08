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王心凌喊「一個中國」後奪冠　范植偉：我真心地放下了

▲王心凌獲頒《乘風破浪3》總冠軍，氣勢如虹。（圖／王心凌微博）
▲王心凌獲頒《乘風破浪3》總冠軍，氣勢如虹。（圖／王心凌微博）

娛樂中心／綜合報導

2022-08-08 08:47:212022-08-08 09:09:55

39歲王心凌參加大齡女團陸綜《乘風破浪3》翻紅，5日播出預錄的總決賽，也不負眾望抱走年度總冠軍，成為首位拿下大陸綜藝節目冠軍的台灣藝人，與她有段爭議情史的范植偉，當天在微博發長文談戰爭，由於王心凌表態「只有一個中國」，加上冠軍賽話題，讓范植偉再受批判，對此，本人感嘆：「我真心地放下了...」

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▲王心凌順利摘下《乘風破浪》第三季總冠軍，C位出道。（圖／王心凌微博）
▲▼王心凌順利摘下《乘風破浪》第三季總冠軍，C位出道。（圖／王心凌微博）
▲▼王心凌順利摘下《乘風破浪》第三季總冠軍，C位出道。（圖／王心凌微博）
王心凌在美國眾議院議長裴洛西訪台後，轉發央視「世界上只有一個中國」文宣，而在確定奪下《乘風破浪》第三季冠軍前，舊愛范植偉發文寫下「就算戰爭地硝煙都竄續了，然而實際上真正擔心它發生的，恰恰是進行鼓吹那些...」全文語意不詳，但看似是反對兩岸開戰。

▲范植偉全文。（圖／范植偉微博）
▲范植偉全文。（圖／范植偉微博）
范植偉的PO文讓人與王心凌的政治立場、摘冠熱搜做聯想，招致不少網友批評，范植偉昨（7日）晚再發文表示：「偏激地言論自然有偏激地人說下去，我就不在此處斡旋。我就引開主張和平共榮人士，往那四處硝煙地僻静地隱藏，至少我們會繼續主張，而不會要拿起雞毛撢子打人那樣...」

貼文後段，范植偉寫道：「我是說自從飛彈越過台灣上空，就是所謂地戰時狀態，我們地嘴皮子還要黏著肉球而不肯思考一下正經事嗎？」文末說：「我便同時地真心地放下了...」似乎對外界的攻擊頗為無奈。（編輯：楊穎軒）

▲范植偉再發文。（圖／范植偉微博）
▲范植偉再發文。（圖／范植偉微博）

▲▼王心凌（上圖）與范植偉有段不堪回首的愛情。（圖／王心凌、范植偉微博）
▲▼王心凌（上圖）與范植偉有段不堪回首的愛情。（圖／王心凌、范植偉微博）
▲▼王心凌（上圖）與范植偉有段不堪回首的愛情。（圖／王心凌、范植偉微博）

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