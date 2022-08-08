王心凌喊「一個中國」後奪冠 范植偉：我真心地放下了
39歲王心凌參加大齡女團陸綜《乘風破浪3》翻紅，5日播出預錄的總決賽，也不負眾望抱走年度總冠軍，成為首位拿下大陸綜藝節目冠軍的台灣藝人，與她有段爭議情史的范植偉，當天在微博發長文談戰爭，由於王心凌表態「只有一個中國」，加上冠軍賽話題，讓范植偉再受批判，對此，本人感嘆：「我真心地放下了...」
王心凌在美國眾議院議長裴洛西訪台後，轉發央視「世界上只有一個中國」文宣，而在確定奪下《乘風破浪》第三季冠軍前，舊愛范植偉發文寫下「就算戰爭地硝煙都竄續了，然而實際上真正擔心它發生的，恰恰是進行鼓吹那些...」全文語意不詳，但看似是反對兩岸開戰。
范植偉的PO文讓人與王心凌的政治立場、摘冠熱搜做聯想，招致不少網友批評，范植偉昨（7日）晚再發文表示：「偏激地言論自然有偏激地人說下去，我就不在此處斡旋。我就引開主張和平共榮人士，往那四處硝煙地僻静地隱藏，至少我們會繼續主張，而不會要拿起雞毛撢子打人那樣...」
貼文後段，范植偉寫道：「我是說自從飛彈越過台灣上空，就是所謂地戰時狀態，我們地嘴皮子還要黏著肉球而不肯思考一下正經事嗎？」文末說：「我便同時地真心地放下了...」似乎對外界的攻擊頗為無奈。（編輯：楊穎軒）