無懼俄烏戰火成功撤僑　貿協徐裕軒獲頒睦誼外交獎章

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貿協董事長黃志芳表示，貿協基輔台貿中心是台灣唯一駐烏機構，徐裕軒在關鍵時刻承擔責任，以僑民安全為念，無懼烽火，達成撤僑重任，展現無私、無我的奉獻精神，是同仁的表率，更是貿協之光，因此貿協先前也在6月時頒予「貿協榮譽獎章」及獎金，藉此肯定與感謝徐裕軒。日前，徐裕軒原任期已滿，但仍爭取自願續留職位，盼繼續為台烏經貿推動服務。
吳釗燮致詞時表示，雖然台灣尚未在烏克蘭設立正式代表機構，但卻是戰爭爆發後最先完成撤僑的國家之一，他指出，「徐裕軒絕對是關鍵角色。」
貿協於1月底總部即召集各相關單位成立緊急應變小組，24小時動態掌握當地資訊，也針對後續可能發生的情勢進行沙盤推演，並成立Line群組由基輔台貿中心和國人保持聯繫，積極配合外交部執行撤僑作業。
對此徐裕軒提到，撤僑任務得以圓滿完成，絕非一人功勞，包含外交部的支持與指導，尤其駐俄羅斯代表處、駐波蘭代表處全方位支援是任務得以完成的關鍵，加上國人勇敢為自己努力，使協助外交部撤僑過程得以平安順利。
徐裕軒也感謝母親李瑞琴給予最大的關心、包容，以及如父親般的伯父陳金海的照顧，最後表示相當榮幸在關鍵時刻擔任重要工作，希望能盡快恢復台烏貿易往來與協助重建。