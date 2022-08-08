COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

本土劇林志玲脫了！高衩比基尼狂洩大腿根　跪求路人刪照

▲王晴曬出清涼辣照，性感尺度讓粉絲凍抹條。（圖／王晴FB）
▲王晴曬出清涼辣照，性感尺度讓粉絲凍抹條。（圖／王晴FB）

記者江芷稜/綜合報導

2022-08-08 09:38:122022-08-08 09:41:06

素有「本土劇林志玲」封號的35歲女星王晴，7日在社群平台曬出一系列清涼辣照，挑戰尺度超大的豹紋比基尼，高衩設計直逼大腿根，性感禁區接近走光邊緣，讓她笑稱終於懂了為何男生喜歡這種設計，但在港邊拍攝當下，火辣身材吸引圍觀路人群聚，事後擔心偷拍照外流，讓她忍不住跳出來發聲，希望網友能刪照！

我是廣告 請繼續往下閱讀
因《世間情》、《甘味人生》打開知名度，身高163公分的王晴，不僅外型甜美、比例絕佳，還擁有一雙大長腿，皮膚更是白皙到會發光，她換上入手多年的豹紋泳衣，小可愛搭上高衩泳褲，裸露一大片雪白肌膚，下半身布料過少，動作稍大就可能走光，她透露當天穿上才驚訝「褲子這麼有挑戰性」。

▲王晴（左）和友人在港邊拍照，竟成了路人的拍照背景。（圖／王晴FB）
▲王晴（左）和友人在港邊拍照，竟成了路人的拍照背景。（圖／王晴FB）
▲王晴換上買了多年的泳裝，才發現極具挑戰性。（圖／王晴FB）
▲王晴換上買了多年的泳裝，才發現極具挑戰性。（圖／王晴FB）
▲王晴性感擺姿勢，讓圍觀路人也猛偷拍。（圖／王晴FB）
▲王晴性感擺姿勢，讓圍觀路人也瘋狂偷拍。（圖／王晴FB）
王晴表示，和女性友人並未出海，只是在船上曬日光浴、拍美照，後來巧遇下班人潮，原以為旁人看比基尼辣妹習慣了，沒料到引起瘋狂暴動，「大家有的偷拍，有的還光明正大的把我們當成背景」，她趕緊穿上短褲，秒變地方阿姨，並提出請求，希望當時拍照的人把照片刪掉。

▲王晴玉體橫陳的姿態，狂洩三角禁區成了焦點。（圖／王晴FB）
▲王晴玉體橫陳的姿態，狂洩三角禁區成了焦點。（圖／王晴FB）
▲王晴擔心照片外流，懇求路人刪照。（圖／王晴FB）
▲王晴擔心照片外流，懇求路人刪照。（圖／王晴FB）
▲王晴皮膚白皙，美得像在發光。（圖／王晴FB）
▲王晴皮膚白皙，美得像在發光。（圖／王晴FB）
▲王晴難得穿高衩泳裝，性感尺度破表。（圖／王晴FB）
▲王晴難得穿高衩泳裝，性感尺度破表。（圖／王晴FB）
她謙稱體脂肪上升，還好靠健身維持住曲線，不過美照曝光後，網友都不淡定了，直呼很辣又很正，這種尺度真的太危險，結果刪照目的沒達成，反而更多人敲碗辣照，「妳高岔+長腿簡直逆天了！是我也會捨不得走」、「地方姐姐太辣了！視線無法移開」、「逼逼逼，這太犯規了啦」。

啦啦隊女神給你抱！林襄七夕放送福利　粉絲手刀：搶起來

獨／壯壯火辣寫真秀出「老鷹疤」　19歲印記真相太催淚

網紅美胸擠壓到變型！捷運上春光四溢　粉絲：盡管衝我來

林志玲緋聞男友閃婚！邱士楷娶上海嫩妹　超甜合影曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀