本土劇林志玲脫了！高衩比基尼狂洩大腿根 跪求路人刪照
素有「本土劇林志玲」封號的35歲女星王晴，7日在社群平台曬出一系列清涼辣照，挑戰尺度超大的豹紋比基尼，高衩設計直逼大腿根，性感禁區接近走光邊緣，讓她笑稱終於懂了為何男生喜歡這種設計，但在港邊拍攝當下，火辣身材吸引圍觀路人群聚，事後擔心偷拍照外流，讓她忍不住跳出來發聲，希望網友能刪照！
因《世間情》、《甘味人生》打開知名度，身高163公分的王晴，不僅外型甜美、比例絕佳，還擁有一雙大長腿，皮膚更是白皙到會發光，她換上入手多年的豹紋泳衣，小可愛搭上高衩泳褲，裸露一大片雪白肌膚，下半身布料過少，動作稍大就可能走光，她透露當天穿上才驚訝「褲子這麼有挑戰性」。
王晴表示，和女性友人並未出海，只是在船上曬日光浴、拍美照，後來巧遇下班人潮，原以為旁人看比基尼辣妹習慣了，沒料到引起瘋狂暴動，「大家有的偷拍，有的還光明正大的把我們當成背景」，她趕緊穿上短褲，秒變地方阿姨，並提出請求，希望當時拍照的人把照片刪掉。
她謙稱體脂肪上升，還好靠健身維持住曲線，不過美照曝光後，網友都不淡定了，直呼很辣又很正，這種尺度真的太危險，結果刪照目的沒達成，反而更多人敲碗辣照，「妳高岔+長腿簡直逆天了！是我也會捨不得走」、「地方姐姐太辣了！視線無法移開」、「逼逼逼，這太犯規了啦」。