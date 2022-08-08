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中國海南突封城！機票暴漲10倍　旅客被迫多花5萬睡飯店

▲中國海南島三亞市宣布封城，大批遊客只能滯留機場。（圖／翻攝自微博）
▲中國海南島三亞市宣布封城，大批遊客只能滯留機場。（圖／翻攝自微博）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-08-08 10:01:03

中國海南島的三亞市近期正逢旅遊人潮旺季，當地卻因為Omicron變異株亞變異BA.5分支進化株BA.5.1.3疫情爆發而實施封城，全市對外鐵公路交通全面取消，造成多達8萬名旅客滯留三亞市，不僅航空公司絕大部分航班遭取消，有網友還為了趕快離開當地，在最後買到一張價格漲了10倍的機票，也有旅客一家13人開心出遊卻被迫滯留飯店，全家一個晚上得花快5萬元住宿費才有房間睡。

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中國海南三亞一直是暑假熱門的旅遊勝地，不過自8月1日起，當地新增828例新冠肺炎確診案例，此三亞市當局決定實施「臨時性全域靜態管理」措施，全市範圍限制人員流動，暫停城市公共交通。根據當地政府發布消息，目前約有多達8萬餘名遊客滯留三亞，遊客只能在7日內完成5次核酸檢測，且須有48小時2次核酸陰性證明方可離開海南。

眼下三亞市當地內外交通中斷，除了市內公車尚可運行外，海空運幾乎全面停擺，多家航空公司取消了大部分往返三亞的航班，有遊客人希望搶到封城前離境的最後一班飛機，結果一看僅存的機位票價竟硬生生漲了10倍，從人民幣1千多元飆升至1萬5千元，結果仍搶不到；還有民眾都成功通過安檢登機了，卻在飛機上被通知整組航班被取消，全員必須撤離。

▲8萬多名遊客滯留海南三亞，副市長親自到機場安撫民眾，表示會免費安排入住酒店，免費提供食宿，卻遭遊客打臉。（圖／翻攝自微博）
▲海南三亞副市長親自到機場安撫民眾，表示會免費安排入住酒店與提供食宿，卻遭遊客打臉一切都得自費。（圖／翻攝自微博）
住宿方面也引起一片混亂，有些假期結束準備返家的旅客已經退宿結清住宿費了，如今臨時被取消離境，飯店根本沒有房間讓他們住，只能拖著行李滯留機場倒頭就睡；三亞市當局也宣布，自6日全域靜態管理實施起，針對入住酒店旅客將提供半價續住服務，有幸還沒退宿的旅客等於「半強迫」繼續消費，有旅客就表示全家大小13人開心出遊住在三亞文華東方酒店，結果現在只能多花錢繼續住下去，等於每晚多花人民幣12500元（約新台幣55000元），想換到便宜一點的房間卻也差不了多少，不禁直呼「被迫滯留三亞已經十分無奈了，為什麼這麼高昂的費用還要我們自己承擔。」

當地旅遊相關公會日前也呼籲，要求酒店旅館等同業切勿「坐地起價」，必須做好滯留旅客接待服務；此外，中國社交平台上也傳出，這8萬名遊客當中估計有7萬名旅客是從上海前往三亞度假的民眾，原想化解上海封城的苦悶，誰知不幸又被關一次，有民眾在三亞當地情緒崩潰，卻換得警察一頓鎮壓。

除三亞市6日封城外，海南島西北方的儋州市與東部的萬寧市，也自分別實施封城措施，與三亞市毗鄰的陵水黎族自治縣也宣布開始全面封城。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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