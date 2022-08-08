中國海南突封城！機票暴漲10倍　旅客被迫多花5萬睡飯店

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眼下三亞市當地內外交通中斷，除了市內公車尚可運行外，海空運幾乎全面停擺，多家航空公司取消了大部分往返三亞的航班，有遊客人希望搶到封城前離境的最後一班飛機，結果一看僅存的機位票價竟硬生生漲了10倍，從人民幣1千多元飆升至1萬5千元，結果仍搶不到；還有民眾都成功通過安檢登機了，卻在飛機上被通知整組航班被取消，全員必須撤離。
住宿方面也引起一片混亂，有些假期結束準備返家的旅客已經退宿結清住宿費了，如今臨時被取消離境，飯店根本沒有房間讓他們住，只能拖著行李滯留機場倒頭就睡；三亞市當局也宣布，自6日全域靜態管理實施起，針對入住酒店旅客將提供半價續住服務，有幸還沒退宿的旅客等於「半強迫」繼續消費，有旅客就表示全家大小13人開心出遊住在三亞文華東方酒店，結果現在只能多花錢繼續住下去，等於每晚多花人民幣12500元（約新台幣55000元），想換到便宜一點的房間卻也差不了多少，不禁直呼「被迫滯留三亞已經十分無奈了，為什麼這麼高昂的費用還要我們自己承擔。」
當地旅遊相關公會日前也呼籲，要求酒店旅館等同業切勿「坐地起價」，必須做好滯留旅客接待服務；此外，中國社交平台上也傳出，這8萬名遊客當中估計有7萬名旅客是從上海前往三亞度假的民眾，原想化解上海封城的苦悶，誰知不幸又被關一次，有民眾在三亞當地情緒崩潰，卻換得警察一頓鎮壓。
除三亞市6日封城外，海南島西北方的儋州市與東部的萬寧市，也自分別實施封城措施，與三亞市毗鄰的陵水黎族自治縣也宣布開始全面封城。
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