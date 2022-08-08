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滿600元抽200元！陳吉仲推「30萬份農遊券」救6大農漁產

▲農委會主委陳吉仲說明，自今起至9月30日，民眾凡於指定通路購買文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛等六項農漁產品，單筆消費滿600元以上，就有機會可以抽200元農遊券一張。（圖／記者許若茵攝，2022.08.08）
▲農委會主委陳吉仲說明，自今起至9月30日，民眾凡於指定通路購買文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛等六項農漁產品，單筆消費滿600元以上，就有機會可以抽200元農遊券一張。（圖／記者許若茵攝，2022.08.08）

記者許若茵／台北報導

2022-08-08 10:24:56

中國屢禁我國農漁產品，農委會今（8）日推出「六吃興旺」農漁產促銷優惠方案，農委會主委陳吉仲說明，自今起至9月30日，民眾凡於指定通路購買文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛等6項農漁產品，單筆消費滿600元以上，並至農遊券APP登錄發票，就有機會可以抽200元農遊券一張。

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隨著裴洛西旋風抵台，並會晤總統蔡英文，中國啟動連三波制裁手段，1日先宣布將台灣近上百項的食品狀態改為「暫停進口」，3日中國商務部決定暫停天然砂對台灣的出口，以及暫停台灣柑橘類水果、冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入，此舉也被外界解讀為報復裴洛西訪台。

適逢文旦產季，為搶救台灣農漁產，農委會今推出「六吃興旺」農漁產促銷優惠方案，自今日起至9月30日，民眾於農遊券活動合作業者及四大農委會合作平台購買文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛等6項農漁產品，單筆消費滿600元以上，並至農遊券APP登錄發票，就有機會可以抽200元農遊券一張。本次活動預計發出30萬份農遊券，全台超過3500家農遊券合作業者皆可消費折抵。

另外，農委會將於10月5日抽出30萬名幸運兒，可獲得200元農遊券一張，使用期限至12月5日止，中獎民眾可至全台農遊券合作業者消費折抵使用。

陳吉仲表示，過去推行農遊券2.0，依據調查滿意度高達97%以上，帶動農漁產銷售業者提升新客6成及增加來店率，84%業者在計畫推動期間業績提升，99%以上業者皆期望再辦理相關活動，帶動農業旅遊人次逾500萬人次，促進農村在地商機復甦，整體外溢效益70.7億元，增加農產業經濟活動及農民收入。

陳吉仲進一步喊話，適逢一年一度的文旦產季，加碼再推出本次「六吃興旺」農漁產促銷抽農遊券活動，歡迎民眾踴躍參與，除了有機會可獲得農遊券外，也幫助農漁民增加銷售，盼全民用行動力一同支持台灣農漁業。

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