來台開拓「斜槓人生」！馬來西亞奶爸分享育兒秘笈

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與傳統「男主外，女主內」印象不同的是，吳振南的家庭最初由太太承擔家中經濟，而他則成為一位無畏台灣社會觀感「我育兒我驕傲」的奶爸。夫妻伉儷情深、分工合作無間，在溫馨和睦的家庭氛圍下，培養女兒成為文武合一的全才。
他們不僅是父女，更是工作夥伴，吳振南分享他的育兒祕笈在於：覺察他們是一個「個體」、有著獨立的人格，懂得去聆聽孩子的想法，並與孩子「合作」才能一起完成親子教育這個課題。
比方說，兩人在109年一同「合作」錄製馬來西亞語言教學廣播節目，除了讓女兒成為助理主持人、親近父親母國的語言及文化外，也達到親子共學、消除異國隔閡等目的。另外，女兒參加學校各種活動與競賽，得到優異的成績，身為父母的他也必須秉持「合作」精神，從旁協助並讓她完成這些事，而不是只帶著她去比賽。
隨著女兒漸漸長大，吳振南也積極開發「斜槓人生」，不僅化身為專欄作家及電臺主持人，也是Tempo手鼓樂團成員之一。他強調，奶爸的必備哲學就是：「維持社交聯繫並建立自我價值」，才能認同自身存在的意義；另外，一個家庭最重要的是家庭成員間互相體諒、尊重和理解，不管是夫妻或是親子之間亦是如此。
移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯提醒，透過家庭教育課程，新住民分享家庭經營祕訣，使與會者有互相交流的機會；另外「中華民國地方公職人員選舉」即將到來，家庭教育課程中也提醒新住民要反賄選，因為選舉制度為我國的民主自由及民意表現，藉由公正投票達成選賢舉能目的，因此新住民及國人如發現候選人有買票、餽贈超過法定價值的贈品時，請立即撥打檢舉專線：移民署台北市專勤隊電話(02)2239-6393或反賄選專線0800-054-099，「檢舉賄選、人人有責」，讓我們一起創造乾淨透明的選舉環境。