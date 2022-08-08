全台第一間！無印良品路面店岡山開幕

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，運用20坪的空間，打造高雄最大「良品市場」，販售通過產銷履歷驗證的生鮮與在地農產也提供FOUND FOOD選品系列，共計超過500支品項，同時新推出在地限定水果啤酒系列，「荔枝啤酒與芭樂啤酒」等。
岡山門市現場也提供多款適合居家種植也幫助室內空氣淨化的植栽品種，高雄首次導入的「手作樂土盆栽」，在盆器的挑選上，選擇使用「水庫淤泥改質技術」製作的「樂土盆器」取自阿公店水庫的淤泥，不僅環保無毒，防水與透氣性也較一般水泥盆器更佳。規劃「全台最大家具陳列空間」45坪的空間完整呈現居家生活好感樣貌。
高雄首度引進「Re Park」，門市除了設置「丹寧衣物再生箱」與「玻璃再生箱」外，也提供食物共享服務 ，邀請民眾分享家中仍在效期內且包裝完整的食品，透過轉贈給需要的家庭，達到惜食與分享的共好理念。
岡山門市還有將規劃全台最大，將近15坪的「木育廣場」，除了提供近500本的童書繪本外，特別製作兩面大型黑板，其中一面設計了以回收木材製作的螺絲形狀造型磁鐵，透過遊戲來加深孩童認識岡山身為全台螺絲重要產地的印象。為連結鄰里互動，特別在門市設置一處「岡山to Go」地圖牆面，與更多人分享在地生活的各種情報。另外還特別設置「 MUJI POCKET」自動販賣機服務、以及全台首度推出「自助收銀」服務 等。
MUJI無印良品岡山門市開推出多樣開幕優惠活動，8/8-8/14單筆消費滿666元，即贈岡山門市限定黃麻購物袋乙個，不累贈，每日限量700個，贈完為止。8/8-8/21單筆消費滿1,000元即贈100元商品抵用券。8/15-8/21單筆消費滿666元，即贈岡山門市限定口味冰淇淋乙盒，不累贈，每日限量300個，贈完為止。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！