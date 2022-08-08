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交通部會立陶宛交次長　預計展開港空運、電動車產業合作

▲常務次長祁文中今（8）日與立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅會面。（圖／交通部提供）
▲常務次長祁文中今（8）日與立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅會面。（圖／交通部提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-08-08 11:08:31

立陶宛在疫情期間對台灣伸出援手，率先捐助我國新冠疫苗，去（2022）年台灣已在當地以「台灣」的名義設立辦事處，預計在今（2023）年9月，立國也將在台灣設立辦事處。立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅(Ms. Agne Vaiciukeviciute )及電動車產業代表團共11人今（8）日與常務次長祁文中會面，未來港口、空運、電動車與5G資通訊產業，都有合作可能。

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愛格涅率立陶宛政府官員及相關電動車輛產業代表等共11人7日訪台，由我國駐立陶宛大使黃鈞耀陪同，並於今日拜會交通部。

交通部表示，此次拜會目的有三點，首先，將為立國港口尋求合作機會，包括港區開發、風電設備製造及海運合作；第二，盼與中央及華航探討建立台灣、立陶宛之間的航空客貨運直航或中停轉運；推動台灣與立陶宛電動車合作，包含5G及通訊合作，智慧運輸解決方案、無人駕駛車輛等。外交部則表示，交通議題將會是台立雙方交流合作的一大亮點。

交通部進一步表示，歡迎立國交通及通訊部政務次長等一行人來訪，對雙方交通專業交流樂觀其成，將奠定未來合作基礎，代表團離台當日，交通部將會由代表於圓山飯店設宴款待立國一行人為其餞行，未來雙方相關交通課題將持續交流發展。

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