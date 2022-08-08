腿傷術後首露面　盧秀燕譴責中國軍演、力挺警局長

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盧秀燕坐著輪椅進場，聽取警方簡報時，面對偽裝成咖啡包、中藥粉、糖果的毒品，特別詢問警方，身為家長該如何分辨這些物品？表揚各破案單位時，盧秀燕堅持站著頒獎、與有功人員合照，包括接下來的媒體聯訪，總共站了約15分鐘。
警察局長蔡蒼柏近來連續發生失言風波，包括肅槍專案勤教時，說是為了避免民代與媒體見縫插針，以及在議會答詢國安問題時，脫口而出「自求多福」。盧秀燕受訪時，主動提及蔡蒼柏是自己最倚賴的局處首長，盛讚蔡上任以來無案不破，她用台語說「伊卡憨慢講話，但很會辦案，做警察就應該這樣」，表達力挺下屬的立場。
對於裴洛西訪台後，引發中共一連串不友善行動，盧秀燕嚴厲譴責挑釁威脅的軍事行動，她說台中是糕餅之都，自己住院期間，市府盤點有120家食品業者受害，目前已擬定3個對策，包括成立輔導專線、加強行銷與相關活動、購物節針對受害廠家實施專案等，也呼籲民眾多多採購台中的糕點。
對於腿傷復原情形，盧秀燕笑說：「手術非常成功、醫生非常高明，但他希望我不要再回醫院去了。」她表示自己平常活動量很大，這段時間會減少走動量，讓傷口更快復原。
依據多次民調，台中市民對盧市府滿意度最低的，是治安與空氣品質，盧秀燕復出的起手式就是拚治安，宣示立意味十足，讓人與年底選舉產生聯想。身為藍營最受歡迎母雞，許多人等著她出院，好合拍宣傳定裝照，媒體詢問，接下來是否會輔選其他縣市參選人？盧秀燕僅回答：「我們以市政為主，謝謝大家關心市政。」隨即離開。