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腿傷術後首露面　盧秀燕譴責中國軍演、力挺警局長

▲昨天才出院的盧秀燕，坐著輪椅聽取警方簡報破案成果。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.08）
▲昨天才出院的盧秀燕，坐著輪椅聽取警方簡報破案成果。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.08）

記者顏幸如／台中報導

2022-08-08 11:19:392022-08-08 11:43:34

台中市長盧秀燕腿傷開刀後，今以主持警方的「安居專案成果記者會」，做為重回工作崗位的起手式。她盛讚警察局長蔡蒼柏上任以來無案不破，對於日前的失言風波，盧秀燕以台語「伊卡憨慢講話，但很會辦案」力挺。針對中共軍演與抵制台灣食品進口，盧秀燕嚴厲譴責挑釁威脅的軍事行動、宣告市府將透過各種方式，協助120家受害的台中食品業者。

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盧秀燕6月跌倒、7月27日腿傷復發，到台北榮總進行右腿髖關節血塊清創手術，昨天上午出院返回台中。今（8）日上午第一個公開行程，是赴市警局刑警隊主持「安居專案成果記者會」，該記者會原安排在7月25日舉行，因發生潭子滷味攤街頭槍擊事件臨時取消。

盧秀燕坐著輪椅進場，聽取警方簡報時，面對偽裝成咖啡包、中藥粉、糖果的毒品，特別詢問警方，身為家長該如何分辨這些物品？表揚各破案單位時，盧秀燕堅持站著頒獎、與有功人員合照，包括接下來的媒體聯訪，總共站了約15分鐘。

▲盧秀燕出院後主持警方的「安居專案成果記者會」，站著頒獎給有功人員。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.08）
▲盧秀燕出院後主持警方的「安居專案成果記者會」，站著頒獎給有功人員。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.08）
警察局長蔡蒼柏近來連續發生失言風波，包括肅槍專案勤教時，說是為了避免民代與媒體見縫插針，以及在議會答詢國安問題時，脫口而出「自求多福」。盧秀燕受訪時，主動提及蔡蒼柏是自己最倚賴的局處首長，盛讚蔡上任以來無案不破，她用台語說「伊卡憨慢講話，但很會辦案，做警察就應該這樣」，表達力挺下屬的立場。

對於裴洛西訪台後，引發中共一連串不友善行動，盧秀燕嚴厲譴責挑釁威脅的軍事行動，她說台中是糕餅之都，自己住院期間，市府盤點有120家食品業者受害，目前已擬定3個對策，包括成立輔導專線、加強行銷與相關活動、購物節針對受害廠家實施專案等，也呼籲民眾多多採購台中的糕點。

對於腿傷復原情形，盧秀燕笑說：「手術非常成功、醫生非常高明，但他希望我不要再回醫院去了。」她表示自己平常活動量很大，這段時間會減少走動量，讓傷口更快復原。

依據多次民調，台中市民對盧市府滿意度最低的，是治安與空氣品質，盧秀燕復出的起手式就是拚治安，宣示立意味十足，讓人與年底選舉產生聯想。身為藍營最受歡迎母雞，許多人等著她出院，好合拍宣傳定裝照，媒體詢問，接下來是否會輔選其他縣市參選人？盧秀燕僅回答：「我們以市政為主，謝謝大家關心市政。」隨即離開。

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