中國猴頭菇屢違規將禁進口？陳吉仲：台灣不會跟對岸一樣
近半年來，從中國進口的猴頭菇檢出農藥超標近20次，但目前我方尚未禁止進口。對此，今（8）日農委會主委陳吉仲表示，會完全依照國際貿易規則執行，更批中國就是沒有依照國際貿易規範，才會全面禁止台灣柑橘類水果，強調「台灣不會跟對岸一樣，採取這種不符合國際規範的做法」。
美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行訪台並會晤總統蔡英文，踩線中國敏感地雷，中國啟動連三波制裁手段，1日先宣布將台灣近上百項的食品狀態改為「暫停進口」，3日中國商務部決定暫停天然砂對台灣的出口，以及暫停台灣柑橘類水果、冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入，此舉也被外界解讀為報復裴洛西訪台。
最近半年內，來自中國的猴頭菇已在邊境屢次被查獲農藥超標，食藥署要求中國於8月3日前說明，2日食藥署簡任技正蕭惠文透露，中國海關已回覆將針對企業加強監管。目前台灣尚未禁止中國猴頭菇進口。
對此，今陳吉仲說明，第一時間衛福部食藥署長吳秀梅已有提供相關資料給自己，農委會的建議是台灣是一個WTO的會員國，台灣所有的經濟貿易倚賴國際貿易市場，會完全依照國際的貿易規則來執行。
陳吉仲解釋，只要有相關的農漁產品超標，按照國際規範就是退運或銷毀，「所以中國就是因為沒有依照國際貿易規範，才把台灣文旦柑橘類有所謂的介殼蟲或者是其他兩種用藥超標直接全面禁止」。
陳吉仲也批，中國這樣的行為就是不符合國際規範，「台灣不會跟對岸一樣採取這種不符合國際規範的做法」。