加入台灣農創 龍井農會總幹事：提升農產品經濟價值

擁有百年歷史的台中市龍井區農會，是台灣農業興創股份有限公司發起者之一。總幹事林裕議認為各農會策略結盟，提供各自強項與專長，諸如龍井農會特推的優豆賞、紅土地瓜及花生等在地特產，都可透過台灣農創開發出更有經濟價值產品，讓力量更集中，共好共榮。





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「看見家鄉美好，是一種幸福的事！」這是林裕議擔任農會總幹事的願景，所以，曾擔任鄉代會主席、鄉長及區長的他，在進入農會服務後，充分發揮豐沛人脈資源，與各農會結盟資源共享，並帶進靈活行銷手法，讓有百年歷史的龍井農會，從內到外展現全新風貌。





▲擁有百年歷史的龍井農會，供銷部「識食好農館」古色古香，供銷品項多元，在地農特產品都可以買到。（圖／記者金武鳳，2022.8.8)

其中供銷部的「識食好農館」是活化空間最成功案例。對於初訪來客，林裕議總喜歡請人猜看看命名緣由。林裕議說，普遍的答案是「認識及品嚐優質農產品」，其實只猜對一半，「識食好農館」位在農會本部，地址是龍門路40號，用「識食好農」一語雙關，讓人印象更深刻。





林裕議說，「識食好農館」前身是很傳統的柑仔店，連牙刷內褲都賣，變身「識食好農館」後回歸專業，功能更多元，除了是發貨中心，也強推農會開發的新產品，諸如麵線、花生油、西瓜冰棒、黃豆相關產品等，透過Line群組及各種電商平台販售，像主力產品優豆賞膠原玉露，在誠品、微風廣場都有上架。





▲西瓜是夏天最受歡迎的水果之一，龍井區西瓜種植面積約33公頃，不僅香甜多汁，更通過「產銷履歷」認證。(圖／記者金武鳳攝，2022.8.8)

龍井農會人氣商品優豆賞，成分中的銀耳有天然膠原蛋白，是來自阿里山採恆溫控制栽培，加入農會輔導在地農友與水稻輪作栽種的台灣黃豆，營養價值包含人體所需的胺基酸以及異黃酮、皂素、乳清蛋白、多元不飽和脂肪酸、卵磷脂等多種特殊成分，完整的營養成分非常符合現代人各年齡層的養生食材，連同其餘在地特產紅土地瓜、花生等，都可與台灣農創結合，研發出更有經濟價值的產品。





西瓜是夏天最受歡迎的水果之一，龍井區西瓜種植面積約33公頃，不僅香甜多汁，更通過「產銷履歷」認證。龍井區農會長期在地方扮演促進農業發展、服務農民的重要角色，以「深耕、信賴、富農」做為精神象徵，積極開發西瓜冰棒、小玉西瓜氣泡蜂蜜酒，帶動產品產地直銷效益，創造在地就業機會及商機外，未來更有意轉型，將古色古香的「識食好農館」結合農會本部廣達2千多坪場域，發展成為農村觀光景點，提升觀光經濟效益。





















