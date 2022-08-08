內湖交通民進黨稱拿香跟拜 蔣萬安：綠色青蛙肚皮吹破
內湖交通議題近日來成為台北市長參選人們的討論話題，民進黨參選人陳時中昨（8）日召開記者會，公布自己對於內湖交通的解方，不過也遭到國民黨參選人蔣萬安質疑。不過陳時中與民進黨方面則回應「好的政策歡迎拿香跟拜」。對此蔣萬安今（8）日上午則再度回擊，表示「民進黨像一個綠色青蛙，在選舉時不斷地吹，結果吹太大肚皮就破了。」
蔣萬安表示，昨天看到陳時中大陣仗開記者會，提出相關改善政策，「其實我想陳時中他野心很大，但懂得真的很少。」蔣萬安形容，就像一個綠色青蛙在選舉時不斷地吹，結果吹太大肚皮就破了。蔣強調，看到昨天他好像提出很多改善政策，但事實上什麼也沒說，只有一、二、三、四這樣的口號，而且很多是之前評估不可行的政策。
蔣萬安說，陳時中在記者會唯一明確講的，「就是說只有他擔任當台北市長，綠營執政的中央政府才會跟他配合。」蔣萬安強調，他非常驚訝，難道陳時中過去擔任指揮官就是用這樣的心態對待台北市嗎？難怪當時不管是疫苗、快篩都不給台北市，造成台北市的痛苦跟困擾，蘇貞昌院長也應該好好出來說明，陳時中部長所宣稱的，綠營執政的中央政府，會對於不同政黨的執政縣市大小眼，難道這是真的？還是只是他的幻想？
蔣萬安直言，其實雙北優化交通問題，最近也跟侯市長交換意見，跟他請益討論，「我們達成非常高的共識，接下來也會陸續讓大家知道，未來雙北之間就會更加緊密合作，做好區域治理的工作。」