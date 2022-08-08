父愛爆表！李李仁女兒登小巨蛋　陶晶瑩曝真實樣貌　　　

藝人陶晶瑩7月30日於台北小巨蛋舉行演唱會，原訂要在陶晶瑩出道30週年舉日這場盛會，不料因新冠疫情攪局，足足延宕了2次，紛絲等了超過一年半的時間，終於等到陶晶瑩首度攻蛋！陶子也特別請來女兒荳荳擔任暖場嘉賓，大展音樂才華。此外，陶晶瑩也在父親節曬出老公李李仁「父愛爆表」的影片，在舞台旁看著愛女發光發熱的李李仁，眼眶泛淚也露出欣慰笑容，流露出滿滿的父愛！





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▲陶晶瑩女兒登上小巨蛋，李李仁舞台旁看愛女眼眶泛淚。（圖/翻攝自陶晶瑩臉書）

影片中李李仁與兒子在舞台旁看著荳荳演唱，年僅16歲的荳荳拿著吉他自彈自唱，表演自己創作的歌曲，看著女兒在舞台上散發光芒，李李仁眼眶全是淚，感動地將兒子摟進懷裡，臉上露出驕傲又欣慰的表情。影片一出也吸引粉絲留言，「看著李仁哥我眼眶也紅了」、「感受到爸爸無限的愛」、「最佳榜樣的一家」。





▲陶晶瑩女兒荳荳自彈自唱，表演自己創作的歌曲。（圖/翻攝自陶晶瑩IG）

▲陶晶瑩演唱會全家上陣，「李家班」共同演出。（圖/翻攝自陶晶瑩IG）

陶晶瑩的貼文也寫下了滿滿的文字，在父親節這天曝光李李仁私底下做為父親的真實樣貌。陶子說：「在我們家，孩子的衣服、鞋子尺寸是爸爸抓得最準，孩子的感冒藥、皮膚藥、視力或身高成長紀錄，也是爸爸一手包辦。」陶晶瑩也表示，小時候的父親是嚴肅而有距離的，現在的爸爸則是內外兼顧，提到李李仁總是擔心掛念孩子，時而嚴厲時而多愁善感，長文寫下對老公對家庭的付出與疼愛。









