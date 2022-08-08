父親節電信優惠！遠傳隱藏版499吃到飽　台灣大PS5現貨到

我是廣告 請繼續往下閱讀
遠傳網路門市祭出夏日限定優惠，即日起新申辦/攜碼4G不降速吃到飽599方案、綁約24個月，即可獲得加碼2400購物金，回饋攤平單月只要499元。申辦4G吃到飽(21Mbps)499方案、綁約24個月，再加碼送1200元購物金。辦三星全系列手機、平板還能把市價近5000元原廠真無線藍牙抗噪耳機0元帶回家。OPPO Reno 8系列新機加碼好禮三重送，搭配指定資費就送1000元遠傳幣。
華碩Zenfone9、電競手機 ROG Phone 6，除原廠禮包外，購機再送friDay 影音3個月0元暢看、Google play購物金500元等。另外，期間內申辦ASUS Zenfone9登錄送2000元郵政禮券；ASUS ROG Phone6 登錄送空氣動力風扇6(市價2890元)！
台灣大哥大
8/31前，台灣大網路門市申辦自由選指定專案，享momo幣2000元，還有機會抽中iPad Air 5和Google Chromecast (支援 Google TV)。台灣大自由選專案月付1399元，享5G行動吃到飽、網內通話免費，搭購市價20,560元的SONY PS5光碟版主機地平線同捆組加PS5 PULSE 3D無線耳機，專案價只要2990元。
中華電信
中華電信推出HiNet光世代「速在必行」方案，根據中華電信統計500M(含)以上客戶較去年同期成長2倍，顯示該方案深獲好評；即刻起申辦HiNet光世代500M/250M高速寬頻，原價1799元，特價月1099元，合約期間最高現省16800元，網路門市申辦加贈Hami Point 300點。8/9前於網路門市新申請/升速300M/100M指定資費方案搭配MOD，加贈萬元好禮三選一，包含3M空氣清淨機(價值13000元)、tokuyo 3D溫感滾足樂(價值12800元)、Hami Point 6200點
亞太電信
亞太電信父親節檔期推出Gt購線上商城的購物優惠，不限消費金額全館免運費，家電、手機、保養品、3C配件等商品售價最低3折起。台灣之星祭出4G資費399不限速上網吃到飽、網內互打免費的雙飽資費。