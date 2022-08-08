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PLG／勇士隊史最偉大球員！林書緯一換二

▲林書緯切入上籃。（圖／葉政勳攝）
▲林書緯切入上籃。（圖／葉政勳攝）

記者吳政紘/綜合報導

2022-08-08 11:39:56

臺北富邦勇士今日（8月8日）宣布與新北國王完成交易，勇士以後衛林書緯換取國王後衛洪楷傑、前鋒張文平以及2024年首輪受保護選秀權--前二順位保護（* 如為第一、第二順位，勇士將不得擁有此選秀權，第三至第六則為勇士擁有），雙方球團已將此交易案呈報P. LEAGUE+聯盟核准。

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洪楷傑今年23歲、身高185公分，擁有傑出的UBA生涯，於109學年度率領政大雄鷹奪下隊史首座冠軍。在2021年PLG選秀會中以第一輪第三順位被新北國王選中，楷傑在新秀球季的例行賽平均7.1分2籃板1.7助攻1抄截，其中在開季前兩個月份的八場比賽場均11.5分，包含於1月15日對上勇士繳出生涯最高的18分。楷傑整季累計投進39顆三分球，高居所有新秀第二。菜鳥球季的亮眼表現證明自己是聯盟中指日可待的未來之星。

張文平Steven Guinchard出身自法國，今年29歲、身高195公分，2016年首度來到亞洲職籃舞台，2016-2017年效力ABL東南亞職業籃球聯賽的香港東方龍獅，拿下ABL總冠軍。隨後來到台灣加盟SBL超級籃球聯賽效力金門酒廠，並在2018年榮獲SBL第十五季的年度新人王。暌違三年後，張文平於2021-2022賽季重返台灣籃壇加盟PLG的新北國王，出賽25場比賽，平均4.4分2.4籃板，曾有單場投進4顆三分球進帳14分的表現。

臺北富邦勇士領隊蔡承儒對此交易案表示﹔「我們很開心能夠透過交易獲得洪楷傑和張文平兩名優秀的選手，洪楷傑在新人年就有非常沉穩的表現，包含持球的處理、無球的跑動和穩定的外線，是位高球商的球員，相信能快速融入勇士體系。而我們對張文平相當熟悉，期待他在外線火力全開，並用防守幫助球隊贏球。這次交易也取得國王2024首輪受保護選秀籤（前二保護），希望能厚植球隊年輕戰力，讓臺北富邦勇士未來仍保持高度競爭力。」

Joseph林書緯的7年職業生涯，全部皆是身披富邦勇士的1號球衣。2015-2016球季加盟至今累積眾多成就與獎項，包含SBL第十三季的年度新人王、年度第一隊和年度助攻王，4度入選SBL全明星賽，1座SBL總冠軍及2座P. LEAGUE+總冠軍。生涯累計2446分，921次助攻，311次抄截，投進231顆三分球（含PLG、SBL、ABL例行賽及季後賽），皆是勇士隊史第一。富邦勇士於2014年正式成立，Joe從2015開始就是勇士的一員，是勇士隊史最元老級的球員。Joe的資歷和成就，毫無疑問是勇士隊史最偉大的球員之一

對長年攜手合作的戰友，領隊蔡承儒不捨地表示﹔「如果沒有必要，我們其實不希望書緯離開，不過跟書緯討論過，他對個人職業生涯發展有自己的規劃，對此勇士球團給予尊重與祝福，我們也因此跟國王進行交易。書緯從大學畢業後就加入富邦勇士，我們看到他在這段時間的成長和發光發熱，不管是他擅長的擋拆、外線、助攻及進攻上左右手的運用，都讓人印象深刻。在他待的7個賽季內我們一起拿了3座冠軍，經歷了許多歡樂也挺過了許多難關。很感謝Joe過去為球隊的努力和貢獻，也祝福他在新球隊能有很好的發展，持續發光發熱。We Will Miss You，Joe！」

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