跨世代論壇下週四登場　蔡英文與朝野新星齊聚談青年參政

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現行法律規定，參選民意代表要年滿23歲，參選鄉鎮市長要年滿26歲，參選縣市長要年滿30歲，參選總統要年滿40歲。若18歲公民權修憲案通過，未來年滿18歲就可以投票與參選，這將更有利青年參政，關心公眾議題。《NOWnews今日新聞》過去舉辦過兩屆修憲論壇，今年因應18歲公民權投票案，轉型為跨世代論壇，18日在台北喜來登飯店舉行。
這次的跨世代論壇，將邀總統蔡英文親臨致詞，接下來共有三場論壇，首場由網紅志祺七七主持，邀請現任議員與議員參選人，包括台北市議員苗博雅、高雄市議員黃捷，以及國民黨高雄市議員參選人白喬茵、民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩，以及全台灣最年輕的里長、新北市汐止區湖興里里長郭書成，暢談眾人參政的經驗，分享鼓勵年輕人該如何參與政治、討論公眾事務。
下午登場的第二場論壇，主持人是媒體人黃揚明，與談來賓包括國民黨立委林為洲與蔣萬安、民進黨立委范雲、台北市議員徐弘庭與林亮君，以及東海大學政治系教授沈有忠，學生代表、高雄學生民主聯盟發起人葉柏廷，一起討論現行的選制是否有利年輕人從政？中央民意代表有不分區立委的設計，地方議會是否也有可能增加不分區議員？
第三場論壇主持人是網紅鬼才阿水，來賓包括衛福部前部長陳時中、國民黨立委陳以信、民眾黨立委賴香伶、東海大學政治系教授邱師儀，以及學生代表、台灣青年民主協會理事長張育萌，一起討論未來參選年齡放寬後，對台灣民主、青年參政，會有什麼影響？
跨世代論壇從18日上午九點半開始，一直持續到下午5點，三場論壇主題都與年輕人從政息息相關，《NOWnews今日新聞》也不分黨派，邀請朝野政黨青年從政的代表，與學生、學者一起討論，活動精彩可期，也希望能凝聚共識，讓台灣一起跨入更好的世代。