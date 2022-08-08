父親節奶爸劉亮佐喊錯名超糗 合體大兒子劉子銓被爆料
42歲趙小僑和老公劉亮佐結婚5年多，歷經辛苦終於在今年7月產下女兒「典典寶寶」。適逢父親節，美式休閒服裝GAP邀請二度當爸的劉亮佐，合體帥兒劉子銓一起入鏡示範父子裝搭配，被爆料新手奶爸抱著「典典」喊錯名直呼「銓銓」，劉亮佐坦言：「彷彿在54歲時，人生重新開始了。」
喜迎愛女的劉亮佐，父親節受邀與帥氣大兒子劉子銓，一同詮釋美式風格穿搭。兩人的相處模式亦師亦友，與其說是父子，不如以「莫逆之交」形容來得更貼切。兩人還不約而同選中小小兵聯名款服裝，展現活潑好動的童趣風格，劉亮佐分享：「子銓的性格較自由、無框架，自己則相對較穩健。」不過卻被劉子銓爆料，透露再次體驗奶爸身份的劉亮佐，「抱著剛出生的『典典』卻喊出了自己的名字」，劉亮佐難掩興奮情緒表示，「彷彿在54歲時，人生重新開始了。」
兩人平時的共同喜好都是「蒐集公仔」，曝光專屬於父子間私密的親暱時刻。劉亮佐曾將劉子銓初次演出的過程拍成紀錄片，首個片段場景便是教劉子銓刮鬍子，劉亮佐表示自己從小也看著父親刮鬍子，有感這是「父子間親密交流的時刻」，也象徵了兩人從事表演工作的傳承。劉子銓則回憶父親節最想重溫的時刻，是兒時記憶裡與爸爸一起到家附近的DVD出租店選電影。
因出演《你的孩子不是你的孩子》受到關注的新生代演員劉子銓，去年再以電影《無聲》入圍第23屆台北電影獎最佳新演員獎，更獲得第51屆印度國際影展最佳男演員銀孔雀獎。劉子銓坦言當初會踏上表演領域，初衷便是「想被爸爸肯定」；在14歲第一次嘗試演戲之後，竟也對表演成癮。劉亮佐聞言笑說 : 「終於能理解為什麼我困在這30餘年了吧」，默契十足的父子，隨口一談都是幽默對話。
劉子銓更透露，和爸爸劉亮佐不但會分享生活瑣事，也會一同交流電影劇情，他表示 「能將自己喜歡的事情，跟喜歡的人分享」，是最幸福不過的事情，也很期待未來能在舞台上來場父子間的精采對手戲。